Однако хранение неподходящих вещей может создать беспорядок, усложнить вытирание пыли и создать риск повреждения некоторых предметов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Посуда и одежда, которыми вы часто пользуетесь. Хранение вещей на открытых полках улучшает доступность к вещам. Поэтому может показаться привлекательным хранить на этих полках вещи, которыми вы регулярно пользуетесь, например, одежду или повседневную посуду. Однако, вероятно, со временем вы можете пожалеть о таком решении.

Если вы часто забираете эти предметы, это также означает, что вы часто и возвращаете их на полки, что может привести к трудностям в поддержании порядка.

Утилитарные вещи. Утилитарные предметы или вещи, созданы для практичности и функциональности, а не эстетики, поэтому это не лучшее решение разместить их на открытых полках. Эта категория включает средства личной гигиены, чистящие средства, инструменты, канцелярские принадлежности и подобные предметы. Эти продукты не создают привлекательного вида и могут выглядеть беспорядочными, даже если их аккуратно разложить на полках.

Керамические предметы. Хотя демонстрация декоративных и эстетически привлекательных предметов на ваших открытых полках, безусловно, является отличным способом использовать это пространство и улучшить декор вашей комнаты, вы должны быть осторожны с тем, какие предметы вы решаете выставить.

Специалисты не советуют размещать на полках чрезмерное количество коллекционной посуды, ваз и керамики. Они отмечают, что на таких вещах часто оседает пыль. Кроме этого, в таких случаях надо подумать о том, что вам нужно делать каждый раз, когда вытираете пыль, чтобы случайно не разбить одну из этих ценных вещей.



Не стоит размещать на открытых полках много коллекционной посуды или ваз / Фото Unsplash (Linh Pham)

Небольшая бытовая техника. Такие приборы, как тостеры или блендеры, могут легко перегрузить открытые полки и сделать пространство загроможденным. Вместо этого подумайте о том, чтобы спрятать свою небольшую бытовую технику в шкафчики или поставить на другое место.

Кабели и другие технические аксессуары. Когда вы ищете лучшее место для хранения кабелей, вам, вероятно, стоит переосмыслить их хранения на открытых полках. Даже если эта открытая полка находится рядом с вашим компьютером или телевизором, где вам, вероятно, понадобятся кабели, все же не стоит их там класть. Они, как правило, создают визуальный беспорядок, и их трудно поддерживать в порядке. Лучше скрыть их в декоративных контейнерах.

Кулинарные книги. Хотя открытые полки возле плиты могут показаться идеальным местом для хранения кулинарных книг, важно учитывать потенциальные недостатки. Легкий доступ к кулинарным книгам может быть удобным во время поиска рецептов, однако есть веская причина пересмотреть такое размещение.

Так, они подвержены повреждению от колебаний температуры у окон и влажности на кухне. Поэтому коллекции кулинарных книг могут испортиться от пары, которая есть в кухне. Однако можно хранить кулинарные книги в кухонном шкафу, чтобы обеспечить их долговечность.