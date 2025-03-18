Дизайнер интерьера поделилась, что она никогда не сделала бы в своем доме

Многие люди стремятся создать комфортный и уютный дом. И им важно, чтобы это пространство было одновременно функциональным и визуально привлекательным.

Дизайнер Анна Бойко в своем тиктоке рассказала, что бы она никогда не сделала как дизайнер интерьера в своем доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию специалиста.

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Что дизайнер интерьера не сделала бы в своем доме

По словам дизайнера, это интерьер в серых, холодных тонах и, когда это все еще и подсвечено холодной подсветкой.

Она объяснила, почему. По ее мнению, этот цвет является не уютным. Специалист отметила, что, конечно, есть много оттенков серого и если вам нравится этот цвет, то она рекомендует лучше выбрать теплые оттенки.

Она также отметила, что не стоит "ставить крест" на сером цвете, отметив, что его можно "обыграть".

Это можно сделать с помощью дополнительных материалов и цветов в помещении, тогда это будет иметь гармоничный вид.



Не стоит полностью "ставить крест" на сером цвете / Фото Unsplash

Однако, конечно, выбор дизайна интерьера в вашем доме только за вами. Выбирайте тот, который вам нравится и помните: главное, чтобы вам в этом пространстве было комфортно и уютно.

Напомним, недавно мы писали о том, что ни в коем случае не стоит размещать на маленькой кухне. Дизайнеры выделили 4 вещи.