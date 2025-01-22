Самые большие ошибки в ремонте, о которых потом все жалеют

Ремонт – это очень ответственный процесс. Каждая ошибка в будущем может дорого стоить, ведь это – комфорт хозяев. Именно поэтому перед тем, как начинать ремонт, важно продумать каждую деталь.

Дизайнер интерьера Ольга Волконская назвала самые распространенные ошибки во время ремонта, о которых потом все жалеют. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какие критические ошибки допускаются во время ремонта

Первое и самое важное – это отсутствие детально продуманного плана ремонта дома или квартиры. Без плана успешно завершить ремонт просто невозможно. Так существует риск о чем-то забыть, что-то испортить и так далее. Поэтому, сначала план – а потом уже ремонт.

Отсутствие достаточного количества розеток может стать настоящим испытанием после заселения в новый дом. Нужно заранее продумать все розетки. Пусть лучше их будет много, чем мало. Ведь потом придется использовать удлинитель, что непрактично и неэстетично.



Важность розеток в интерьере / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Отсутствие теплого пола и батарей в нужных местах – также проблема. Важно сделать теплый пол в кухне и ванной.

Во время ремонта очень важно продумать подсобное помещение. Это, например, может быть небольшая кладовка. Это пространство важно, чтобы хранить вещи, которым точно не место где-то посреди гостиной.

Многие недооценивают важность многослойного освещения, которое сейчас является настоящим трендом в дизайне интерьера. Поэтому подумайте о том, чтобы добавить различные подсветки, кроме главного источника света. Это поможет создавать разную атмосферу дома.