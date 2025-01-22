Дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська назвала найпоширеніші помилки під час ремонту, про які потім усі шкодують. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яких критичних помилок допускаються під час ремонту

Перше та найважливіше – це відсутність детально продуманого плану ремонту будинки чи квартири. Без плану успішно завершити ремонт просто неможливо. Так існує ризик про щось забути, щось зіпсувати і так далі. Тому, спершу план – а тоді вже ремонт.

Відсутність достатньої кількості розеток може стати справжнім випробуванням після заселення у новий дім. Потрібно заздалегідь продумати усі розетки. Хай краще їх буде забагато, аніж замало. Адже потім доведеться використовувати подовжувач, що непрактично і неестетично.



Важливість розеток в інтер'єрі / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Відсутність теплої підлоги і батарей у потрібних місцях – також проблема. Важливо зробити теплу підлогу у кухні та ванній.

Під час ремонту дуже важливо продумати підсобне приміщення. Це, наприклад, може бути невелика комірчина. Цей простір важливий, щоб зберігати речі, яким точно не місце десь посеред вітальні.

Багато хто недооцінює важливість багатошарового освітлення, яке зараз є справжнім трендом у дизайні інтер'єру. Тож подумайте про те, щоб додати різноманітні підсвітки, окрім головного джерела світла. Це допоможе створювати різну атмосферу вдома.