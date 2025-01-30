Какие вещи не стоит покупать домой, если вы не хотите испортить свой интерьер

Создание гармоничного и стильного интерьера – это искусство, которое требует не только хорошего вкуса, но и осознанного выбора предметов декора и мебели. Даже самый стильный дизайн интерьера можно испортить всего одной деталью.

Иногда, желая сделать пространство уютным или уникальным, мы покупаем вещи, которые, к сожалению, только портят общий вид дома. О том, каких вещей лучше избегать, 24 Канал сообщает со ссылкой на @blink.design.

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Как не испортить свой дом

Шторы из атласной ткани в сочетании с рюшами – это антитренд. Они напоминают классический стиль, но на самом деле уже давно вышли из моды. В современном интерьере лучше выбрать шторы нейтральных оттенков и подбирать их под цветовую гамму интерьера. Вообще дизайнеры советуют выбирать для дома только натуральные ткани.



Пример актуальных штор / Фото Pinterest

Никогда не покупайте резиновый коврик в коридор. Он может показаться полезным решением, особенно во влажную погоду. Однако на самом деле коврик накапливает много грязи и его невозможно постирать. Современным решением станет теплый пол в зоне коридора. Его легко убирать, а обувь будет быстро высыхать.

Также следует избегать маленьких ковриков у кровати в спальне, которые удешевляют интерьер из-за небольшого размера. Ковер должен достаточно выступать со всех сторон кровати. А если вы хотите добавить меньший ковер, то постелите его сверху на большой, что сейчас очень актуально в дизайне интерьера. Так вы получите стильный и продуманный интерьер.

Дизайнеры также не советуют выбирать яркие глянцевые фасады для кухни, поскольку они давно вышли из моды. Сейчас в тренде матовые поверхности в нейтральных оттенках.



Дизайн кухни / Фото Pinterest

Дизайнеры отмечают – если вы хотите сохранить эстетику и уют в доме, то избегайте этих вещей в своем интерьере.