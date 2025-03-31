Это сделает только хуже: ошибки при обустройстве маленькой комнаты

Обустройство небольшого пространства требует значительных усилий. Ведь, если сделать это неправильно, то маленькая комната может стать еще меньше.

Дизайнеры интерьера назвали самые распространенные ошибки, которые люди допускают при обустройстве маленького пространства. Также они посоветовали, как их можно исправить. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Мебель с неудачными пропорциями

Неправильно подобранная мебель – это одна из самых больших ошибок в интерьере небольшого пространства.

Во время проектирования маленьких спален, гостиных, ванных комнат или кухонь люди часто делают ошибку, переполняя свое пространство слишком большой мебелью,

– сказала дизайнер Лаура Брофи.

Однако здесь есть и вторая сторона медали – слишком маленькая мебель также может визуально сузить пространство и создать ощущение незавершенности. Очень важно подобрать правильный размер мебели, ведь только так комната будет казаться больше.

Отсутствие многофункциональных деталей

В ограниченном пространстве важен каждый сантиметр. Выбирать мебель или детали, которые выполняют только одну функцию, – нельзя. Дизайнеры советуют искать предметы, которые имеют полезные скрытые функции. Например, журнальный столик со встроенным отсеком, раскладной диван, на котором может поместиться гость, пуфы для хранения вещей и тому подобное.

Такая мебель максимизирует пространство и уменьшает беспорядок.

Чрезмерное декорирование

В 2025 году в тренде яркие и эклектичные интерьеры, однако в маленьких пространствах с этим трендом стоит быть осторожным. Слишком большое количество разноцветных подушек или предметов искусства может создать визуальный беспорядок и сделать комнату тесной.



Пространство переполнено деталями / Фото Unsplash

Игнорирование вертикального пространства

Высокие шкафы для хранения – это мастхэв для маленького пространства. Выбирайте мебель до потолка для того, чтобы использовать все свободное пространство для хранения вещей. Например, узкие, но высокие книжные полки визуально удлинят пространство и при этом не будут занимать много места. То же касается кухни – проектируйте кухонные шкафы под самый потолок.

Пренебрежение освещением

Неудачное освещение – это то, что может сделать небольшое пространство еще меньше.

Освещение играет решающую роль, поэтому сочетайте окружающее, рабочее и акцентное освещение,

– посоветовала Брофи.

Слишком темная цветовая палитра

Цвет – это один из лучших способов сделать комнату больше. Светлые оттенки способны отражать свет, поэтому именно их следует выбирать для пространства, которое нужно визуально увеличивать. Темные глубокие цвета будут работать наоборот – они сделают комнату еще меньше.



Спальня в светлых цветах / Фото Pinterest

Избегание узоров

Если пространство маленькое, это не означает, что его нужно обустраивать исключительно в белом цвете и избегать интересных элементов дизайна. Не стоит бояться ярких акцентов, ведь они лишь дополнят интерьер и сделают его более стильным.