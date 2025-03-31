Дизайнери інтер'єру назвали найпоширеніші помилки, яких люди допускаються під час облаштування маленького простору. Також вони порадили, як їх можна виправити. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

Читайте також Меблі з чорної шкіри повертаються: відомий дизайнер відродив застарілий тренд

Меблі з невдалими пропорціями

Неправильно підібрані меблі – це одна з найбільших помилок в інтер'єрі невеликого простору.

Під час проєктування маленьких спалень, віталень, ванних кімнат чи кухонь люди часто роблять помилку, переповнюючи свій простір занадто великими меблями,

– сказала дизайнерка Лаура Брофі.

Однак тут є й друга сторона медалі – надто маленькі меблі також можуть візуально звузити простір і створити відчуття незавершеності. Дуже важливо підібрати правильний розмір меблів, адже лише так кімната здаватиметься більшою.

Відсутність багатофункціональних деталей

В обмеженому просторі важливий кожен сантиметр. Обирати меблі або деталі, які виконують лише одну функцію, – не можна. Дизайнери радять шукати предмети, які мають корисні приховані функції. Наприклад, журнальний столик з вбудованим відсіком, розкладний диван, на якому може поміститися гість, пуфи для зберігання речей тощо.

Такі меблі максималізують простір та зменшують безлад.

Надмірне декорування

У 2025 році в тренді яскраві та еклектичні інтер'єри, однак у маленьких просторах з цим трендом варто бути обережним. Надто велика кількість різноколірних подушок чи предметів мистецтва може створити візуальний безлад і зробити кімнату тісною.



Простір переповнений деталями / Фото Unsplash

Ігнорування вертикального простору

Високі шафи для зберігання – це мастхев для маленького простору. Обирайте меблі до стелі для того, щоб використати весь вільний простір для зберігання речей. Наприклад, вузькі, але високі книжкові полиці візуально видовжать простір і при цьому не займатимуть багато місця. Те саме стосується кухні – проєктуйте кухонні шафи під саму стелю.

Нехтування освітленням

Невдале освітлення – це те, що може зробити невеликий простір ще меншим.

Освітлення відіграє вирішальну роль, тому поєднайте навколишнє, робоче та акцентне освітлення,

– порадила Брофі.

Занадто темна колірна палітра

Колір – це один з найкращих способів зробити кімнату більшою. Світлі відтінки здатні відбивати світло, то ж саме їх варто обирати для простору, який потрібно візуально збільшувати. Темні глибокі кольори працюватимуть навпаки – вони зроблять кімнату ще меншою.



Спальня у світлих кольорах / Фото Pinterest

Уникання візерунків

Якщо простір маленький, це не означає, що його потрібно облаштовувати виключно в білому кольорі і уникати цікавих елементів дизайну. Не варто боятися яскравих акцентів, адже вони лише доповнять інтер'єр і зроблять його стильнішим.