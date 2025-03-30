Повернення блискучої шкіри

Беркус вважається справжнім знавцем в інтер'єрах та трендах. Зараз він вважає, що прийшов час повертати чорну шкіру в наші домівки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Дизайнер назвав меблі з чорної шкіри – "класичним і сучасним, незалежно від епохи чи стилю". Він опублікував підбірку з ідеями того, як можна інтегрувати цей матеріал у свій інтер'єр. Це може бути чорний шкіряний диван, одне акцентне крісло чи інші деталі.

Скільки себе пам'ятаю, я завжди знаходив місце, щоб використати трохи чорної шкіри у своїх проєктах. Це ідеальна доза сучасності в кімнаті, яка наповнена класичними творами,

– сказав Беркус.

Чорна шкіра – це чудовий спосіб додати інтер'єру розкоші і текстури. Якщо правильно збалансувати дизайн, то цей матеріал лише осучаснить його, а не зробить холодним чи незатишним. Зараз у тренді еклектичні інтер'єри, а досягти цього стилю можна додавши вінтажних деталей з чорної шкіри у класичну кімнату.

Гладка та блискуча текстура здатна створити чудовий контраст у нейтральному просторі. Її можна додати у вітальню, коридор чи кухню для того, щоб урізноманітнити свій інтер'єр і винести його на новий рівень стилю.