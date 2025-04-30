Ванная Дмитрия Кулебы в стиле неоклассики: как она выглядит

Ванная Дмитрия Кулебы оформлена в эклектичном стиле с доминированием неоклассики. Также она удачно дополнена элементами минимализма и ар-деко. Такой микс создает утонченный, но не перегруженный интерьер, сочетающий комфорт, функциональность и роскошь.

Бывший министр иностранных дел показал, где живет вместе с гражданской женой Светланой Павелецкой. Особое внимание привлекает дизайн ванной комнаты супругов, передает 24 Канал.

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Какая ванная у экс-главы МИДа

В ванной комнате Дмитрия Кулебы царит уютная, элегантная и одновременно сдержанно роскошная атмосфера. Центральным элементом пространства выступает огромная люстра с подвесными элементами, которые напоминают ракушки или кристаллы. Освещение мягкое и теплое. Это придает комнате приятной интимности.

Овальная ванна стоит обособленно. Это популярное решение в современном люксовом дизайне, которое придает пространству изысканности.

Как выглядит ванна Кулебы / Скриншот

Большие зеркальные шкафы над раковиной – функциональные и визуально расширяют пространство. Возле них также встроенная подсветка. Столешница – черная, возможно из натурального камня (гранит или мрамор), добавляет глубины и контраста.

Стены имеют теплый светло-серый или бежевый оттенок, а пол выполнен в классической черно-белой шахматной плитке.

Окно с римскими шторами гарантирует проникновение естественного света и приватность одновременно. Обогреватель под окном – классическое решение для европейских интерьеров.

Отдельно в ванной супругов расположена душевая кабина. Верхний тропический душ в золотистой отделке со встроенным смесителем и ручной лейкой – современное решение с акцентом на комфорт и стиль. Также в кабине расположена ниша для косметики. Она встроена в стену, функциональная и одновременно эстетически сдержанная.

На стене размещена необычная картина в золотистой раме с объемными декоративными элементами в центре. Также в комнате есть живые растения, которые добавляют естественности и свежести.

В помещении для смесителей, полотенцедержателя и других деталей используется золотистая или латунная фурнитура. Это придает пространству особого благородства.

Итак, интерьер ванной комнаты Кулебы отличается удачным сочетанием современного дизайна с классическими декоративными акцентами. Сдержанные цвета, благородные материалы и теплое освещение придают пространству изысканный и спокойный вид.