Детская комната в квартире Дмитрия Кулебы имеет уникальное место для "подростковой депрессии"

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба провел экскурсию по квартире, которую делит вместе с гражданской женой Светланой Павелецкой и ее 12-летним сыном Сашей от первого брака. Сама квартира является собственностью предпринимательницы.

Вторая половинка Дмитрия Кулебы показала, как оформлена детская комната ее сына, в проекте "По хатам", передает 24 Канал.

Смотрите также Гостиная Дмитрия Кулебы – идеальный пример современного интерьера с украинским характером

Детская комната в квартире Кулебы

Сын Павелецкой имеет современную комнату, обустроенную в стиле минимализма с элементами функциональности и уюта. Основными элементами интерьера являются:

рабочая зона, которая охватывает деревянный письменный стол, большой монитор и игровое кресло с высокой спинкой. Над столом – настенная лампа с красным абажуром на регулируемом кронштейне. Возле стола стоит прозрачный компьютерный корпус с подсветкой.

небольшой стеллаж с книгами, игрушками и разными вещами.

на правой стене – большой телевизор, установлен на светлой тумбе со скругленными формами.

Детская комната Саши / Скриншот

Особым местом в комнате является проем над стеллажом. Издалека он похож на зеркало или окошко. Впрочем, на самом деле, это мягкое хранилище. Его Светлана Павелецкая назвала местом для "подростковых депрессий". Чтобы попасть в это уютное убежище, нужно подняться вверх по черной лестнице.

Место для "депрессии" / Фото Скриншот

Стены сочетают темные и светлые оттенки: правая стена – темно-серая, остальные - светлые.

Окно закрыто римской шторой, которая мягко рассеивает дневной свет, создавая спокойную атмосферу. Паркетный пол из дерева, выложенный в елочку, добавляет тепла и уюта пространству.

Остальную часть детской комнаты занимает большая кровать с мягким сине-бирюзовым изголовьем. Вдоль всей стены – встроенный шкаф со светлым деревянным фасадом. Часть шкафа имеет углубление с полками - это и функциональное решение, и декоративный элемент.

Изголовье кровати "прячется" в шкафу / Скриншот

В целом комната является удобной для подростка, с хорошо организованным пространством для обучения, игры и отдыха.