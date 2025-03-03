Дом, где жил выдающийся Аль Пачино, продают за 16 миллионов долларов: какой он внутри

Один из выдающихся актеров современного американского кино и театра Аль Пачино на протяжении почти двух десятков лет жил в арендованном доме в Беверли-Хиллз. Теперь жилье выставлено на продажу.

Известная британская романистка Джеки Коллинз приобрела дом на Беверли Драйв вместе с соседним участком в 1988 году. Приблизительно в 2007 году Аль Пачино договорился с писательницей о его аренде. 84-летний актер продолжал арендовать дом даже после смерти Коллинза в 2015 году, а также после того, как в 2016 году у дома появился новый владелец. Известно, что Пачино съехал всего несколько месяцев назад, передает 24 Канал с ссылкой на Mansion Global.

Смотрите также Дом пометки Бритни Спирс продают за 8 миллионов долларов: какой он внутри

Какой внутри дом, где годами жил Аль Пачино

Дом, где жил Аль Пачино, был построен в 1920-х годах. Jack Bremen

Дом имеет площадь около 483 квадратных метров и расположен на участке площадью 0, 69 акра, окружен пышной зеленью и живыми изгородями.

Построен в 1922 году, дом неоднократно обновляли, в частности, в 1938 году его реконструировал известный архитектор Дуглас Хоннольд.

Хотя часть дома с 6 спальнями и 6 ваннами была обновлена в более современном стиле, одна из комнат сохранила аутентичный исторический шарм– это большой зал с деревянными панелями. Она разделена на две зоны: семейную комнату с камином., бильярдным столом и резным потолком, а также помещение с полноценным баром и местом для стола– или обеденного, то ли для игры в покер.

Деревянная обшивка большого зала придает исторический шарм / Фото Jack Bremen

Снаружи есть бассейн, гидромассажная ванна, зона для отдыха в тени, также зона для барбекю с камином. На территории также есть полноразмерный теннисный корт.

Дом, арендовавший Аль Пачино / Фото Jack Bremen