Відома британська романістка Джекі Коллінз придбала будинок на Беверлі Драйв разом із сусідньою ділянкою у 1988 році. Приблизно у 2007 році Аль Пачіно домовився з письменницею про його оренду. 84-річний актор продовжував орендувати будинок навіть після смерті Коллінз у 2015 році, а також після того, як у 2016 році в оселі з'явився новий власник. Відомо, що Пачіно з'їхав лише кілька місяців тому, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині будинок, де роками мешкав Аль Пачіно

Дім, де мешкав Аль Пачіно, був збудований у 1920-х роках / Фото Jack Bremen

Будинок має площу приблизно 483 квадратних метрів і розташований на ділянці площею 0,69 акра, оточеній пишною зеленню та живоплотами.

Побудований у 1922 році, будинок неодноразово оновлювали, зокрема, у 1938 році його реконструював відомий архітектор Дуглас Хоннольд.

Хоча частина будинку з 6-ма спальнями та 6-ма ваннами була оновлена у більш сучасному стилі, одна з кімнат зберегла автентичний історичний шарм – це велика зала з дерев'яними панелями. Вона розділена на дві зони: сімейну кімнату з каміном, більярдним столом і різьбленою стелею, а також приміщення з повноцінним баром і місцем для столу – чи то обіднього, чи то для гри в покер.

Дерев'яна обшивка великої зали додає історичного шарму / Фото Jack Bremen

Ззовні є басейн, гідромасажна ванна, зона для відпочинку в тіні, а також зона для барбекю з каміном. На території також є повнорозмірний тенісний корт.

Будинок, який орендував Аль Пачіно / Фото Jack Bremen