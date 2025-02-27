Будинок Спірс розташований у закритому котеджному комплексі The Summit. Сюди зірка переїхала після розлучення з Кевіном Федерлайном у 2007 році, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який вигляд має колишній будинок Брітні Спірс

За дім співачка заплатила 6,75 мільйона доларів, а у 2012 році він був проданий за 4,253 мільйона доларів. З того часу будинок кілька разів змінював власників. Востаннє його продали у 2022 році за 6,75 мільйона доларів.

Побудований у 2001 році, площею 696,772 квадратних метра будинок було нещодавно оновлено як всередині, так і зовні.

Фрески знаменитої художниці Марії Трімбелл прикрашають як інтер'єр, так і екстер'єр, додаючи неповторний художній акцент цьому винятковому житлу.

Хоча зовнішній вигляд будинку натхненний середземноморським стилем, інтер'єри значно сучасніші, зі світлими дерев'яними підлогами, високими стелями та білими мармуровими елементами. Відкрите планування включає вітальню з каміном, кухню з барною стійкою та зоною для сніданку, а також барну зону. Є окрема офіційна їдальня.

Основна житлова зона має відкрите планування / Фото Simon Berlyn

Кухня обладнана елітною технікою, холодильником для вина, острівцем та барною стійкою / Фото Simon Berlyn

Офіційна їдальня обрамлена арочним входом / Фото Simon Berlyn

У будинку є 5 спалень з окремими ванними кімнатами та гардеробними, а також шоста спальня з окремим входом, що робить її зручною для розміщення персоналу. Головна спальня має камін і критий балкон.

Основна спальня у колишній оселі Спірс / Фото Simon Berlyn

Також в оселі є звукоізольована музична студія, яка водночас слугує домашнім кінотеатром. На вулиці розташовані басейн з морською водою та джакузі, а також простора тераса з плиткою та кілька зон для відпочинку.

Музична студія у колишньому будинку Брітні Спірс / Фото Simon Berlyn

У внутрішньому дворику є чимало зон для відпочинку / Фото Simon Berlyn

На території оселі є оновлений басейн і гідромасажна ванна / Фото Simon Berlyn