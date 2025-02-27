Дом поп-звезды Бритни Спирс продают за 8 миллионов долларов: какой он внутри

Бывший дом Бритни Спирс в Беверли-Хиллз выставлен на продажу. Певица жила в нем 5 лет.

Дом Спирс расположен в закрытом коттеджном комплексе The Summit. Сюда звезда переехала после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Как выглядит бывший дом Бритни Спирс

За дом певица заплатила 6,75 миллиона долларов, а в 2012 году он был продан за 4,253 миллиона долларов. С тех пор дом несколько раз менял владельцев. Последний раз его продали в 2022 году за 6,75 миллиона долларов.

Построенный в 2001 году, площадью 696,772 квадратных метра дом был недавно обновлен как внутри, так и снаружи.

Фрески знаменитой художницы Марии Тримбелл украшают как интерьер, так и экстерьер, добавляя неповторимый художественный акцент этому исключительному жилью.

Хотя внешний вид дома вдохновлен средиземноморским стилем, интерьеры значительно современнее, со светлыми деревянными полами, высокими потолками и белыми мраморными элементами. Открытая планировка включает гостиную с камином, кухню с барной стойкой и зоной для завтрака, а также барную зону. Есть отдельная официальная столовая.

Основная жилая зона имеет открытую планировку / Фото Simon Berlyn

Кухня оборудована элитной техникой, холодильником для вина, островком и барной стойкой / Фото Simon Berlyn

Официальная столовая обрамлена арочным входом / Фото Simon Berlyn

В доме есть 5 спален с отдельными ванными комнатами и гардеробными, а также шестая спальня с отдельным входом, что делает ее удобной для размещения персонала. Главная спальня имеет камин и крытый балкон.

Основная спальня в бывшем доме Спирс / Фото Simon Berlyn

Также в доме есть звукоизолированная музыкальная студия, которая одновременно служит домашним кинотеатром. На улице расположены бассейн с морской водой и джакузи, а также просторная терраса с плиткой и несколько зон для отдыха.

Музыкальная студия в бывшем доме Бритни Спирс / Фото Simon Berlyn

Во внутреннем дворике есть немало зон для отдыха / Фото Simon Berlyn

На территории дома есть обновленный бассейн и гидромассажная ванна / Фото Simon Berlyn