Дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека продают дешевле, чем супруги за него заплатили

Мегаособняк в Беверли-Хиллз, который Лопес и Аффлек выставили на продажу в июле 2024 года на фоне слухов об их разрыве, теперь стоит 59,95 миллиона долларов. Ранее за него просили 68 миллионов долларов.

Экс-супруги приобрели дом в мае 2023 года – почти через год после свадьбы – за 61 миллион долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри особняк Лопес и Аффлека

Особняк площадью около 3 530 квадратных метров расположен на холме площадью 5 акров с видом на окружающие горы. Хотя дом построили в 2000 году, его недавно "перестроили и расширили".

Имение имеет 12 спален и аж 24 ванные комнаты. На территории также есть отдельный гостевой пентхаус площадью 465 квадратных метров, дом для персонала и двухкомнатное охранное здание.

Для любителей автомобилей или любителей вечеринок предусмотрено немало места для парковки – гараж на 12 авто и дополнительное пространство для еще 80 машин.

Какой внутри имение звезд / Фото Marc Angeles

Также поместье имеет спортивный комплекс с баскетбольными и пиклбольными площадками, тренажерным залом, боксерским рингом, лаунжем для просмотра спорта и баром. В доме есть и бескрайний бассейн.