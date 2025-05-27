Дом из фильма "Завтрак у Тиффани" продают за 15 миллионов долларов: какой он сейчас

Дом, который служил домом Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн в культовом фильме "Завтрак у Тиффани" выставили на продажу. За него просят 15 миллионов долларов.

Этот пятиэтажный исторический дом, расположен на живописной улице с деревьями между авеню Лексингтон и Третьей авеню, появился в известной ленте 1961 года с Хепберн и Джорджем Пеппардом. Его узнаваемый фасад и двери цвета Tiffany Blue сделали здание одной из самых известных кинолокаций Нью-Йорка. Хотя съемки интерьеров проходили в павильонах Голливуда, экстерьер таунхауса был фоном для многих сцен, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Какой дом из фильма сегодня

Впрочем, нынешний вид дома существенно отличается от того, что видели зрители в фильме: он только что прошел масштабную трехлетнюю реновацию. Площадь поместья – около 415 квадратных метров. Он теперь охватывает четыре спальни, четыре полноценные ванные комнаты и три гостевых туалета.

Действующий владелец – Джозеф Харкинс, бывший руководитель в сфере производства напитков, приобрел дом в 2015 году за 7,4 миллиона долларов. Во время реновации он сохранил архитектурную целостность XIX века, одновременно интегрировав современные удобства.

Среди нововведений: полноразмерный лифт, соединяющий все этажи, винный погреб с дегустационным залом в обустроенном подвале и полностью новый пятый этаж с террасой на юг. Дом теперь функционирует как двухсемейная резиденция с отдельными апартаментами на уровне сада.

Дом из культового фильма / Фото Russ Ross Photography

Внутри – потолки более 3 метров, паркетный пол из белого дуба в "елочку" с инкрустацией из черного дерева, антикварные камины и два действующих камина. Этаж гостиной отличается выразительной отделкой, балочными потолками с отделкой из серебряного листа и дизайнерским освещением. Интересная деталь – телевизор скрыто за антикварным зеркалом ручной сборки над камином.

Кухня имеет остров и мозаичный фартук из мрамора. Весь четвертый этаж занимает главная спальня с гардеробной, зоной для макияжа, камином и выходом на частную террасу площадью 23 квадратных метра.

Ванная комната отделана мрамором с узором "дамаск", имеет душевую кабину и ванну из полированного никеля.

На улице – 9-метровый сад, две террасы с отступом и балкон Джульетты, выходящий на юг.

Справка: Балкон Джульетты – это небольшой декоративный балкон, который, как правило, не выступает далеко за пределы фасада здания и не предназначен для полноценного использования, как обычные балконы. Его главная функция – эстетическая: он добавляет архитектурного шарма и создает иллюзию открытого пространства.