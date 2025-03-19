Сериал от Netflix с участием Киры Найтли в прошлом году поразил потрясающим интерьером дома, принадлежащего ее героине в этом триллере. Речь идет об огромной викторианской вилле в Кристал-Палас. Ее роскошные жилые зоны дополнены развлекательными пространствами в подвале, где расположены кинотеатр и игровая комната. А с верхнего этажа открывается панорамный вид на сельскую местность Кента – настоящего оазиса спокойствия в пределах Лондона, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Изысканный интерьер с винтажными элементами

Дом Black Doves расположен в южной части Лондона в нескольких минутах от района Crystal Palace Triangle, известного своими кафе, ресторанами, винтажными магазинами и антикварными лавками.

Внешне дом выглядит довольно сдержанно, но за его фасадом скрыто целых 6 спален, 5 ванных комнат и около 550 квадратных метров пространства.

Сериальный дом Киры Найтли / Фото Хэмптонс

Прихожая украшена паркетным полом из темного дерева, что добавляет естественности серым стенам. Дизайнеры использовали зеркала и серую ковровую дорожку на лестнице для создания интересных визуальных эффектов.

Прихожая / Фото Хэмптонс

В гостиной преобладают сдержанные серые оттенки, которые оживляют яркие подушки и пледы. Высокие потолки и большие окна обеспечивают много естественного света, что делает пространство более открытым и легким.

Гостиная в доме из "Черных голубей" / Фото Хэмптонс

Каминная зона оформлена в классическом стиле. Каменный камин обрамлен двумя симметричными белыми книжными шкафами. Дизайнеры добавили уюта с помощью кремового ковра и мягкого пуфа. Изюминкой стала флористическая живопись над камином.

Каминная зона в гостиной / Фото Хэмптонс

Кухня – это сочетание роскоши и современного дизайна. Она была спроектирована известной компанией deVOL и оборудована высококлассной техникой: кварцевой столешницей, французским холодильником, выдвижными посудомоечными ящиками и винным холодильником.

Украшением кухни стал 120-сантиметровый кухонный центр. Центральный остров в черно-белых тонах дополнен деревянными барными стульями, а золотые ручки на шкафах и подвесные светильники добавляют элегантности. Стеклянные шкафы делают пространство визуально легче и одновременно удобными для хранения. Повторение паркетного пола поддерживает общий стиль дома, добавляя элементы современной сельской эстетики.

Кухня в сериальном доме / Фото Хэмптонс

Благодаря открытой планировке, столовая зона прекрасно подходит как для семейных ужинов, так и для приема гостей. Деревянный стол с каменной столешницей и природные деревянные стулья идеально сочетаются между собой.

Столовая зона – прекрасное место для семейных ужинов / Фото Хэмптонс

В столовой стоит винтажный серый сервант с посудой и декоративными предметами, а на стене размещено абстрактное искусство, что добавляет цвета нейтральному интерьеру.

Столовая содержит винтажный серый сервант / Фото Хэмптонс

Спальня оформлена в минималистическом стиле – кремовый ковер, деревянный комод и простая черная рама кровати создают ощущение покоя и гармонии.

Спальня / Фото Хэмптонс

Ванная комната – настоящая жемчужина этого дома. Она оборудована изысканной отдельно стоящей ванной на мозаичном полу. Серые плитки на стенах добавляют комнате современности и элегантности.

Ванная из сериала Киры Найтли / Фото "Черные голуби"