Серіал від Netflix за участю Кіри Найтлі минулого року вразив приголомшливим інтер'єром будинку, що належить її героїні у цьому трилері. Йдеться про величезну вікторіанську віллу у Кристал-Палас. Її розкішні житлові зони доповнені розважальними просторами у підвалі, де розташовані кінотеатр та ігрова кімната. А з верхнього поверху відкривається панорамний вид на сільську місцевість Кента – справжнього оазису спокою в межах Лондона, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Вишуканий інтер'єр із вінтажними елементами

Будинок Black Doves розташований у південній частині Лондона за кілька хвилин від району Crystal Palace Triangle, відомого своїми кафе, ресторанами, вінтажними магазинами та антикварними лавками.

Ззовні будинок має досить стриманий вигляд, але за його фасадом приховано цілих 6 спалень, 5 ванних кімнат і близько 550 квадратних метрів простору.

Серіальний будинок Кіри Найтлі / Фото Хемптонс

Передпокій оздоблений паркетною підлогою з темного дерева, що додає природності сірим стінам. Дизайнери використали дзеркала та сіру килимову доріжку на сходах для створення цікавих візуальних ефектів.

Передпокій / Фото Хемптонс

У вітальні переважають стримані сірі відтінки, які оживляють яскраві подушки та пледи. Високі стелі та великі вікна забезпечують багато природного світла, що робить простір більш відкритим та легким.

Вітальня у будинку з "Чорних голубів" / Фото Хемптонс

Камінна зона оформлена у класичному стилі. Кам'яний камін обрамлений двома симетричними білими книжковими шафами. Дизайнери додали затишку за допомогою кремового килима та м'якого пуфа. Родзинкою став флористичний живопис над каміном.

Камінна зона у вітальні / Фото Хемптонс

Кухня – це поєднання розкоші та сучасного дизайну. Вона була спроєктована відомою компанією deVOL та обладнана висококласною технікою: кварцовою стільницею, французьким холодильником, висувними посудомийними шухлядами та винним холодильником.

Окрасою кухні став 120-сантиметровий кухонний центр. Центральний острів у чорно-білих тонах доповнений дерев'яними барними стільцями, а золоті ручки на шафах і підвісні світильники додають елегантності. Скляні шафи роблять простір візуально легшим і водночас зручними для зберігання. Повторення паркетної підлоги підтримує загальний стиль будинку, додаючи елементи сучасної сільської естетики.

Кухня у серіальному будинку / Фото Хемптонс

Завдяки відкритому плануванню, їдальня зона чудово підходить як для сімейних вечерь, так і для прийому гостей. Дерев'яний стіл із кам’яною стільницею та природні дерев'яні стільці ідеально поєднуються між собою.

Їдальня зоня – чудове місце для сімейних вечерь / Фото Хемптонс

У їдальні стоїть вінтажний сірий сервант із посудом і декоративними предметами, а на стіні розміщене абстрактне мистецтво, що додає кольору нейтральному інтер'єру.

Їдальня містить вінтажний сірий сервант / Фото Хемптонс

Спальня оформлена у мінімалістичному стилі – кремовий килим, дерев'яний комод і проста чорна рама ліжка створюють відчуття спокою та гармонії.

Спальня / Фото Хемптонс

Ванна кімната – справжня перлина цього будинку. Вона обладнана вишуканою окремо розташованою ванною на мозаїчній підлозі. Сірі плитки на стінах додають кімнаті сучасності та елегантності.

Ванна з серіалу Кіри Найтлі / Фото "Чорні голуби"