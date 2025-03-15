Актор поділився кадрами своєї чорно-білої кухні. Вона оснащена білою технікою і плиткою, чорними стільницями та металевими акцентами на ручках, що надає їй довершеного вигляду, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Один з найкращих відтінків для сну: дизайнери вражені постільною білизною Керрі Вашингтон

Що особливого в кухні Джонсона

Чорно-білі кухні можуть мати як ретро, так і сучасний стиль – усе залежить від деталей. Дизайнерам сподобався мінімалістичний підхід Дона до цього улюбленого поєднання кольорів.

Який вигляд має кухня Джонсона: дивіться відео

У межах чорно-білої схеми існує безліч відтінків, тому можна обрати високий контраст, як у Дона, або ж зупинитися на більш м'яких варіаціях чорного та білого.

Монохромна палітра неймовірно захоплює, надаючи простору вишуканості та елегантності. Використання різних варіацій одного кольору створює гармонійний, піднесений вигляд, а настрій можна змінювати, варіюючи відтінки. Темні кольори надають інтер'єру глибини, драматичності та певної чуттєвості, тоді як світлі відтінки – білі або кремові – створюють спокійну атмосферу. Додавання контрастного відтінку ще більше підсилює цей ефект.

«Секрет успішного дизайну полягає в поєднанні текстур і фінішних покриттів. Комбінуючи різні матеріали та фактури, можна надати інтер'єру глибини та теплоти, водночас зберігаючи єдність кольору.

Дон обрав глянцеву плитку для кухонного фартуха, а матові чорні стільниці надають простору стриманого шику. Додатковий візуальний інтерес створюють металеві елементи – змішувач і ручки шаф.

Оформлення чорно-білої кухні передбачає балансування протилежних відтінків, але зміщення акценту на один із кольорів може надати цікавого ефекту та змінити атмосферу приміщення. Незалежно від обраного підходу, можна бути впевненим, що цей стиль залишатиметься актуальним ще багато років.