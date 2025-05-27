Цей п'ятиповерховий історичний будинок, розташований на мальовничій вулиці з деревами між авеню Лексінгтон і Третьою авеню, з'явився у відомій стрічці 1961 року з Гепберн і Джорджем Пеппардом. Його впізнаваний фасад і двері кольору Tiffany Blue зробили будівлю однією з найвідоміших кінолокацій Нью-Йорка. Хоча зйомки інтер'єрів проходили в павільйонах Голлівуду, екстер'єр таунхауса був фоном для багатьох сцен, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Який будинок з фільму сьогодні

Втім, нинішній вигляд будинку суттєво відрізняється від того, що бачили глядачі у фільмі: він щойно пройшов масштабну трирічну реновацію. Площа маєтку – близько 415 квадратних метрів. Він тепер охоплює чотири спальні, чотири повноцінні ванні кімнати та три гостьові туалети.

Чинний власник – Джозеф Харкінс, колишній керівник у сфері виробництва напоїв, придбав будинок у 2015 році за 7,4 мільйона доларів. Під час реновації він зберіг архітектурну цілісність XIX століття, водночас інтегрувавши сучасні зручності.

Серед нововведень: повнорозмірний ліфт, що з'єднує всі поверхи, винний льох із дегустаційною залою в облаштованому підвалі та повністю новий п'ятий поверх із терасою на південь. Будинок тепер функціонує як двосімейна резиденція з окремими апартаментами на рівні саду.

Будинок з культового фільму / Фото Russ Ross Photography

Усередині – стелі понад 3 метри, паркетна підлога з білого дуба у "ялинку" з інкрустацією з чорного дерева, антикварні каміни та два діючі каміни. Поверх вітальні вирізняється виразною обробкою, балковими стелями з оздобленням із срібного листа та дизайнерським освітленням. Цікава деталь – телевізор приховано за антикварним дзеркалом ручної збірки над каміном.

Кухня має острів та мозаїчний фартух із мармуру. Весь четвертий поверх займає головна спальня з гардеробною, зоною для макіяжу, каміном і виходом на приватну терасу площею 23 квадратних метри.

Ванна кімната оброблена мармуром з візерунком "дамаск", має душову кабіну та ванну з полірованого нікелю.

На вулиці – 9-метровий сад, дві тераси з відступом і балкон Джульєтти, що виходить на південь.

Довідка: Балкон Джульєтти – це невеликий декоративний балкон, який, як правило, не виступає далеко за межі фасаду будівлі і не призначений для повноцінного використання, як звичайні балкони. Його головна функція – естетична: він додає архітектурного шарму та створює ілюзію відкритого простору.