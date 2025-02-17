Посуда от Hermès и люстра за $12 тысяч: "Мисс Украина –Вселенная" похвасталась квартирой

Украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина – Вселенная – 2021" Анна Неплях похвасталась роскошным интерьером квартиры в центре Киева. Модель призналась, что мечтала о квартире, которая бы напоминала интерьер дорогого отеля, поэтому именно этим стремлением руководствовалась во время ремонта.

Интерьер в стиле "тихая роскошь"

Стоимость квадратного метра квартиры Неплях составляла 4500 долларов. Поэтому 78 квадратных метров недвижимости стоили 350 тысяч долларов. В то же время ремонт обошелся еще в 234 тысячи долларов. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ТЕТ.

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Дизайн квартиры модели выполнен в стиле "тихая роскошь". В нем преобладают натуральные оттенки – белый, бежевый, коричневый, бронзовый. Именно такие цвета дизайнеры называют самыми удачными для интерьера в 2025 году. Ведь они уютные, стильные и никогда не потеряют актуальности.

Создавая дизайн этой квартиры, я хотела, чтобы он был, как в дорогом отеле: классный классический ремонт, ощущение уюта,

– сказала Неплях.



Кухня-студия в квартире Анны Неплях / Скриншот из видео ТЕТ

Квартира модели состоит из кухни-студии, спальни, ванной комнаты и террасы. Кухня выполнена в двух цветах – белом и шоколадном дереве. Хотя дизайн кухни минималистичный, ведь Анна отказалась от фурнитуры или интересного декора, но он действительно роскошно выглядит благодаря удачному сочетанию цветов.

Круглый мраморный стол стал акцентом в студии, ведь он красиво контрастирует на фоне теплых коричневых и горчичных оттенков. Заметно, что интерьер очень продуманный – цвета переплетают во многих деталях.

Самым большим предметом гордости модели является ее роскошная брендовая посуда – чашки от бренда Roberto Cavalli за 100 долларов каждая и тарелки Hermès по 350 долларов.



Брендовые тарелки в квартире Неплях / Скриншот из видео ТЕТ

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Напольное покрытие в квартире – дорогой паркет, выложенный елкой. Цена такого покрытия стартует от 2500 гривен за квадратный метр.



Дорогой пол в квартире модели / Скриншот из видео ТЕТ

Интерьер в ванной модели просто поражает. Только люстра стоила 12 тысяч долларов, а сама ванна – 200 тысяч гривен. В ванной комнате есть много зеркал, а одно из них размещено прямо перед ванной. Кстати, у модели есть не только ванна, но и душ.

Модель очень хотела полностью зеркальные двери в ванную, поэтому такое дизайнерское решение обошлось в 5 тысяч долларов.

Анна просто обожает дорогие и брендовые вещи и приобрела именные банные полотенца за 8 тысяч за одно.



Интерьер ванной в квартире модели / Скриншот из видео



Ванная комната с другого ракурса / Скриншот из видео

В спальне Анны есть гардероб с роскошной коллекцией из 45 сумок от люксовых брендов, среди которых Dior, Prada, Hermès, Bulgari и тому подобное. Модель хранит их в стеклянном шкафу отдельно от остальной одежды.

Кстати, Анна призналась, что эту роскошную квартиру ей подарил мужчина, но никаких деталей о нем не рассказала.