Подвесные кастрюли и сковородки – это традиционный способ облегчить приготовление пищи и сохранить порядок в шкафах. Этот метод используют в самых стильных домах знаменитостей мира, от Дженнифер Лопес до Виктории Бекхэм. Кендалл Дженнер предлагает новую трактовку этого способа хранения, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Крис Дженнер продает культовый особняк "Семейство Кардашьян" за 13,5 миллиона долларов

В чем новаторство Дженнер

Идея кухонного хранения модели включает рейку, которая подвешена квадратом вокруг центрального освещения над ее островом. С рейки свисают крючки, на которых висят разнообразные медные кастрюли и сковородки. Эта идея подвесного хранения не только использует пустое пространство над островом, которое иначе осталось бы незадействованным, но и привносит элемент традиционного дизайна в современную кухню.

Как выглядит кухня Кендалл: смотрите фото

Эксперты отдают предпочтение методу Дженнер для максимизации кухонного хранения за его сочетание стиля и функциональности.

Лаура Уотсон, эксперт по дизайну, всегда рекомендует открытые полки для хранения, особенно для маленьких кухонь. Она подчеркивает, что плавающие полки и крючки могут быть как функциональными, так и визуально привлекательными. Вертикальные решения для хранения используют незанятое место на стене, одновременно демонстрируя предметы, которые отражают вашу личность. Это также помогает сохранить чистоту пола, избегать захламленности комнаты.

Чтобы повторить метод светской львицы, начните с рейки. Если у вас есть свободное пространство над островом, вы можете закрепить рейку так, как это показано на фото выше, квадратом на потолке. Если у вас другая форма кухни, стеновая рейка – хорошая альтернатива. Можно к рейкам добавить крючок в форме "S", чтобы подвешивать кастрюли, медные или серебряные горшки.