Підвісні каструлі та сковорідки – це традиційний спосіб полегшити приготування їжі та зберегти порядок у шафах. Цей метод використовують у найстильніших домівках знаменитостей світу, від Дженніфер Лопес до Вікторії Бекхем. Кендалл Дженнер пропонує нове трактування цього способу зберігання, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому новаторство Дженнер

Ідея кухонного зберігання моделі включає рейку, яка підвішена квадратом навколо центрального освітлення над її островом. З рейки звисають гачки, на яких висять різноманітні мідні каструлі та сковорідки. Ця ідея підвісного зберігання не тільки використовує порожній простір над островом, який інакше залишився б незадіяним, але й привносить елемент традиційного дизайну в сучасну кухню.

Який вигляд має кухня Кендалл: дивіться фото

Експерти віддають перевагу методу Дженнер для максимізації кухонного зберігання за його поєднання стилю та функціональності.

Лаура Уотсон, експерт з дизайну, завжди рекомендує відкриті полиці для зберігання, особливо для маленьких кухонь. Вона підкреслює, що плаваючі полиці та гачки можуть бути як функціональними, так і візуально привабливими. Вертикальні рішення для зберігання використовують незайняте місце на стіні, одночасно демонструючи предмети, які відображають вашу особистість. Це також допомагає зберегти чистоту підлоги, уникати захаращеності кімнати.

Щоб повторити метод світської левиці, почніть з рейки. Якщо у вас є вільний простір над островом, ви можете закріпити рейку так, як це показано на фото вище, квадратом на стелі. Якщо у вас інша форма кухні, стінна рейка – гарна альтернатива. Можна до рейок додати гачок у формі "S", щоб підвішувати каструлі, мідні або срібні горщики.