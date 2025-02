Ця елегантна оселя служила домашньою базою родини Кардаш'ян більше десятка років і регулярно з'являлася в епізодах їхнього популярного шоу, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

Легендарний будинок родини Кардаш'ян виставлений на продаж

Фанати "Keeping Up With the Kardashians" одразу впізнають драматичний чорнобілий вхід до будинку з двома величезними сходами, що ведуть на другий поверх.

69-річна Кріс, яка є матір'ю Кім, Кортні, Хлої, Кендалл, Кайлі та Роба, придбала цей будинок разом зі своїм колишнім чоловіком, Кейтлін Дженнер, за 4 мільйони доларів у 2010 році – через три роки після того, як дебютував серіал родини Кардашян.

Довідка: "Життя Кардаш'янів" – американське телевізійне реаліті-шоу, яке транслюється з 2007 року по каналу "E". Шоу зосереджене на повсякденному житті сім'ї Кардаш'ян-Дженнер, їх близьких і друзів.

Проте за 15 років, що минули з того часу, як вона придбала цей будинок, життя Кріс змінилося кардинально — так само, як і життя її дітей. У 2015 році вона розлучилася з чоловіком після понад 20 років шлюбу.

Кріс, яка зараз перебуває у стосунках з менеджером талантів Корі Гемблом, також розширила своє портфоліо нерухомості і більше не використовує цей великий будинок як основну оселю.

Її діти також стали батьками та придбали власні розкішні маєтки в Лос-Анджелесі та околицях, а також далеко за його межами.

Пояснюючи своє рішення продати цей просторий будинок площею 8 000 квадратних футів, Кріс сказала газеті New York Times, що вважає, що настав час іншій родині створювати свої власні спогади в цих стінах.

Я розділила багато незабутніх моментів в цьому чудовому домі зі своєю родиною, і я з нетерпінням чекаю, щоб він почав новий етап з його наступними власниками,

– сказала зірка.

Який вигляд має особняк зсередини / Фото Realtor.com