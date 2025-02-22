Этот элемент выразительный и "меняет все": в чем особенность кухни Дуа Липы

Есть элемент на кухне Дуа Липы, который "меняет все" в этом пространстве. Дизайнеры поражены интерьером этой комнаты.

В частности, их внимание привлекла голубая акцентная стена на кухне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухня Дуа Липы

Кухня в лондонском доме певицы в основном довольно обычная. Изящные белые шкафы, мраморный остров с прожилками и золотая фурнитура – все это создает классическую, тихо роскошную эстетику. Однако справа певица прерывает всю нейтральность кухни в самый смелый способ.

Темно-голубая акцентная стена в кухне Дуа Липы мгновенно привносит изюминку в пространство.

"Большинство кухонь нейтральные – белый, бежевый, мягкий серый. Это безопасно, это классически... но это также может чувствоваться плоским. Темно-синяя акцентная стена меняет все", – комментирует главный дизайнер интерьера Mondän & Co Interiors.

Это мгновенно добавляет контраст и создает фокус без капитального ремонта. И в зависимости от оттенка, может сделать кухню капризной и драматичной или свежей и приземленной.

Что делает голубую акцентную стену в кухне певицы такой примечательной, так это то, что она делает заявление, не перегружая комнату. Это драматично, но ограничено определенным пространством, поэтому остальная часть ее белой кухни сохраняет классическую эстетику. Кроме того, ее выбор темно-синего цвета изысканный.

Специалист говорит, что голубая акцентная стена – особенно на кухне – это не просто цвет, а это способ добавить глубину, контрастность и ощущение уверенности в дизайне. "Независимо от того, это краска, камень или обои, они привносят что-то в пространство, чего просто не могут достичь нейтральные", – добавляет он.