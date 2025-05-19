Культовый диван из вирусных постов Джастина и Хейли Бибер стоит дороже автомобиля

Джастин и Хейли Бибер часто делятся в соцсетях моментами из домашней жизни. На видео супругов часто мелькает редкий скульптурный диван от французского мебельного дизайнера Пьера Полена.

Диван Dune уже успел стать желанным символом статуса, который не так просто достать, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Уникальный диван Биберов

Впервые созданный в 1970 году Пьером Поленом, диван Dune никогда не производился массово при жизни дизайнера, поэтому оригинальные экземпляры – редкая и крайне желанная находка. Его узнаваемую модульную систему часто собирают в конфигурации размером 3 на 3 метра, создавая нечто похожее на "яму для общения", чем на традиционный диван. Благодаря модульной структуре возможны множество вариантов компоновки – прямолинейно, углом или с шезлонгом.

Модульный диван Бибера: смотрите фото

Справка: Модульный диван – это диван, состоящий из отдельных частей (модулей), которые можно свободно комбинировать, перемещать или соединять в различные конфигурации. Его главная особенность – гибкость и адаптивность к пространству и потребностям пользователя.

Биберы присоединились к элитному клубу звезд музыкальной индустрии, которых фотографировали на том же диване. Например, Фрэнк Оушен еще в 2019 году выложил фото, где спит на нем. Среди других известных владельцев - Пегги Гу, Фли и Трэвис Скотт.

Оригинальное изделие Пьера Полена может стоить от 20,000 до 50,000 долларов и более.