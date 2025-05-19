Диван Dune вже встиг стати омріяним символом статусу, який не так просто дістати, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Унікальний диван Біберів

Вперше створений у 1970 році П'єром Поленом, диван Dune ніколи не вироблявся масово за життя дизайнера, тож оригінальні екземпляри – рідкісна й вкрай бажана знахідка. Його впізнавану модульну систему часто збирають у конфігурації розміром 3 на 3 метри, створюючи щось схоже на до "яму для спілкування", ніж на традиційний диван. Завдяки модульній структурі можливі безліч варіантів компонування – прямолінійно, кутом або з шезлонгом.

Модульний диван Бібера: дивіться фото

Довідка: Модульний диван – це диван, що складається з окремих частин (модулів), які можна вільно комбінувати, переміщати або з'єднувати у різні конфігурації. Його головна особливість – гнучкість і адаптивність до простору та потреб користувача.

Бібери приєдналися до елітного клубу зірок музичної індустрії, яких фотографували на тому ж дивані. Наприклад, Френк Оушен ще в 2019 році виклав фото, де спить на ньому. Серед інших відомих власників — Пеггі Ґу, Флі та Тревіс Скотт.

Оригінальний виріб П'єра Полена може коштувати від 20,000 до 50,000 доларів і більше.