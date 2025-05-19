Диван Dune уже успел стать желанным символом статуса, который не так просто достать, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Уникальный диван Биберов

Впервые созданный в 1970 году Пьером Поленом, диван Dune никогда не производился массово при жизни дизайнера, поэтому оригинальные экземпляры – редкая и крайне желанная находка. Его узнаваемую модульную систему часто собирают в конфигурации размером 3 на 3 метра, создавая нечто похожее на "яму для общения", чем на традиционный диван. Благодаря модульной структуре возможны множество вариантов компоновки – прямолинейно, углом или с шезлонгом.

Модульный диван Бибера: смотрите фото

Справка: Модульный диван – это диван, состоящий из отдельных частей (модулей), которые можно свободно комбинировать, перемещать или соединять в различные конфигурации. Его главная особенность – гибкость и адаптивность к пространству и потребностям пользователя.

Биберы присоединились к элитному клубу звезд музыкальной индустрии, которых фотографировали на том же диване. Например, Фрэнк Оушен еще в 2019 году выложил фото, где спит на нем. Среди других известных владельцев - Пегги Гу, Фли и Трэвис Скотт.

Оригинальное изделие Пьера Полена может стоить от 20,000 до 50,000 долларов и более.