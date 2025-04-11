Диван певца сразу привлекает внимание, ведь он состоит из углубленных мест для сидения. Такой тип в мире дизайна называется "conversational seating", то есть место для посиделок и разговора, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

Читайте также Гостиная Гвинет Пэлтроу: что делает ее вроде бы обычную комнату такой уютной

Трендовый диван, который создал уют в гостиной

"Сиденья для разговора" – одни из лучших предметов мебели, которые можно поставить в гостиной, чтобы создать уютную атмосферу. Они как будто приглашают на приятные посиделки с родными и друзьями.

Гостиная Джастина Бибера в его доме в Беверли-Хиллз как раз является примером уютного интерьера, где отдельное место отводится совместному времяпрепровождению. Более того, его секционный диван с трендовыми углублениями напоминает стиль 1970-х годов.

Диван, как у Джастина, который обожает много звезд, в частности, Ким Кардашьян, Фрэнк Овшен и многие другие, разработан французским дизайнером мебели Пьером Полином,

– рассказывает эксперт по интерьерам в Sofa Club Моника Пуччио.

Эксперт добавляет, что сейчас этот тип сидений становится основной тенденцией гостиной. "Возрождение дивана 70-х можно объяснить популярностью максимализма и желанием добавить больше выразительных предметов в доми", – говорит Моника Пуччио.

Секционные диваны не единственная актуальная тенденция, связана с мебелью в гостиной. Еще один интересный тренд, который наблюдают дизайнеры, – изогнутые диваны. Это способ отойти от строгих линий и прямых углов.