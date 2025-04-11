Диван співака одразу привертає увагу, адже він складається із заглиблених місць для сидіння. Такий тип у світі дизайну називається "conversational seating", тобто місце для посиденьок і розмови, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Трендовий диван, який створив затишок у вітальні

"Сидіння для розмови" – одні з найкращих предметів меблів, які можна поставити у вітальні, щоб створити затишну атмосферу. Вони наче запрошують на приємні посиденьки з рідними та друзями.

Вітальня Джастіна Бібера у його будинку в Беверлі-Гіллз якраз є прикладом затишного інтер'єру, де окреме місце відводиться спільному часопроведенню. Ба більше, його секційний диван із трендовими заглибленнями нагадує стиль 1970-х років.

Диван, як у Джастіна, який обожнює багато зірок, зокрема, Кім Кардашьян, Френк Овшен та багато інших, розроблений французьким дизайнером меблів П'єром Поліном,

– розповідає експертка з інтер'єрів у Sofa Club Моніка Пуччіо.

Експертка додає, що зараз цей тип сидінь стає основною тенденцією вітальні. "Відродження дивана 70-х можна пояснити популярністю максималізму та бажанням додати більше виразних предметів у домі", – каже Моніка Пуччіо.

Секційні дивани не єдина актуальна тенденція, пов'язана із меблями у вітальні. Ще один цікавий тренд, який спостерігають дизайнери, – вигнуті дивани. Це спосіб відійти від суворих ліній і прямих кутів.