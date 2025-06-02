Роскошная вилла на берегу Тихого океана, где жила Джулия Робертс: фото
- Бывшую усадьбу Джулии Робертс на Гавайях выставили на продажу за 29,5 миллиона долларов.
- Дом имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, бассейн, просторную гостиную с открытой планировкой и панорамными окнами.
Усадьбу на Гавайях, в которой проживала до 2020 года проживала Джулия Робертс, выставили на продажу за 29,5 миллиона долларов. Сочетание натуральных материалов, светлых цветов и приятных текстур в доме, вместе с невероятными видами вокруг, создают настоящую идиллию.
Усадьба расположена вблизи долины Лимахули и живописных вершин горы Макана у Тихого океана, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
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Какой на вид особняк, где жила Робертс
Этот дом площадью 290 квадратных метров сочетает элементы прибрежного декора с стилем джапанди. В нем 3 спальни, 3 ванные комнаты, бассейн и техника премиум-класса.
Гостиная / Фото Gelston Dwight / 360 Productions
Просторная гостиная с открытой планировкой имеет деревянный пол, белая мебель и панорамные окна от пола до потолка с видом на океан и обильным естественным освещением.
Кухня / Фото Gelston Dwight / 360 Productions
Гостиная плавно переходит в кухню – светлую, пространства и разумно спланированную. Среди разумных решений для хранения – настенные полки для посуды, двойной холодильник и скрытые кладовые. Разнопарные табуреты возле кухонного острова добавляют легкую нотку эклектики в минималистичное помещение.
Ванная комната – настоящее "спа-пространство", с отдельной ванной, бело-деревянной тумбой и впечатляющим видом на тропическую зелень / Фото Gelston Dwight / 360 Productions
Прачечная / Фото Gelston Dwight / 360 Productions
Даже прачечная здесь продуманно оформлена – подвесная стеклянная лампа, зеркало в ратановой раме и декоративная посуда делают ее не только функциональной, но и приятной для пребывания.
Спальня в бывшем доме Робертс / Фото Gelston Dwight / 360 Productions
Спальня оформлена в монохромной белой палитре: белые стены с панелями, белье, волнистое белое изголовье и плавающие деревянные тумбочки, которые немного "нарушают" светлую гармонию – в лучшем смысле.
Бассейн на заднем дворе – еще один сильный аргумент в пользу этого дома / Фото Gelston Dwight / 360 Productions
Озеленение создает уютную и приватную атмосферу, идеальную для отдыха.