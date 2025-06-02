Садиба розташована поблизу долини Лімахулі та мальовничих вершин гори Макана біля Тихого океану, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Який на вигляд особняк, де мешкала Робертс

Цей будинок площею 290 квадратних метрів поєднує елементи прибережного декору зі стилем джапанді. У ньому 3 спальні, 3 ванні кімнати, басейн і техніка преміум-класу.

Вітальня / Фото Gelston Dwight / 360 Productions

Простора вітальня з відкритим плануванням має дерев'яну підлогу, білі меблі та панорамні вікна від підлоги до стелі з видом на океан і рясним природним освітленням.

Кухня / Фото Gelston Dwight / 360 Productions

Вітальня плавно переходить у кухню – світлу, простору та розумно сплановану. Серед розумних рішень для зберігання – настінні полиці для посуду, подвійний холодильник і приховані комори. Різнопарні табурети біля кухонного острова додають легку нотку еклектики до мінімалістичного приміщення.

Ванна кімната – справжній "спа-простір", з окремою ванною, біло-дерев'яною тумбою та вражаючим видом на тропічну зелень / Фото Gelston Dwight / 360 Productions

Пральня / Фото Gelston Dwight / 360 Productions

Навіть пральню тут продумано оформлено – підвісна скляна лампа, дзеркало в ратановій рамі й декоративний посуд роблять її не лише функціональною, а й приємною для перебування.

Спальня у колишньому будинку Робертс / Фото Gelston Dwight / 360 Productions

Спальня оформлена в монохромній білій палітрі: білі стіни з панелями, білизна, хвилясте біле узголів'я та плаваючі дерев'яні тумбочки, які трохи "порушують" світлу гармонію – у найкращому сенсі.

Басейн на задньому дворі – ще один сильний аргумент на користь цієї оселі / Фото Gelston Dwight / 360 Productions

Озеленення створює затишну й приватну атмосферу, ідеальну для відпочинку.