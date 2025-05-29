Homes and gardens показывает, какими домами владела известная американская актриса, передает 24 Канал.

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Дом в Нэшвели

После развода с Джимом Тотом в 2023 году Риз Уизерспун живет в Нэшвелле. В прошлом году ее розничная компания Draper James поделилась экскурсией по ее уютному фермерскому дому. Интерьер – типичный для американского Юга, с европейскими нотками: мебель с цветочным принтом, полосатый завтрак уголок и шкафы серо-голубого цвета. А снаружи фасад дома окутан английским плющом – все это создает атмосферу спокойствия и сдержанной роскоши.

Дом актрисы в Нэшвели: смотрите видео

Имение в Стоун-Каньон, Бел-Эйр

В 2001 году, того же года, когда вышла "Блондинка в законе", Риз начала инвестировать в недвижимость. Она приобрела поместье в Бел-Эйр вместе со своим первым мужем, Райаном Филиппом, за 3,3 миллиона долларов. Этот дом имеет светлую гостиную с высокими потолками, бар, бассейн и спа-зону на открытом воздухе. Участок окружают зрелые деревья, дарующие ощущение покоя несмотря на оживленную локацию в Лос-Анджелесе.

Пара продала имение в 2004 году за 4,5 миллиона долларов.

Как выглядит имение в Бел-Эйр: смотрите фото

Сельский приют в Охай, округ Вентура

В 2006 году Риз приобрела роскошное загородное жилье, спроектированное известным архитектором Уоллесом Неффом как ферма для промышленника Эдварда Драммонда.

До того, как Риз стала владелицей, дизайнер Кэтрин Айрленд превратила дом в эклектичное, но изысканное помещение, сохранив его вековые элементы: каменную кладку, фурнитуру, оригинальную отделку.

Риз заплатила за дом 4 миллиона долларов, а в 2013 году продала его за 5 миллионов долларов.

Загородный дом в Охай: смотрите фото

Особняк в колониальном стиле, Белл Мид

В июле 2018 года Риз купила типичный дом в престижном районе Белл Мид в Теннесси за 3,76 миллиона долларов.

Дом, построен в 1937 году, воплощает южную элегантность с нейтральными интерьерами, двумя балконами на втором этаже, "садом-оазисом" на заднем дворе и бассейном.

Когда она приобрела дом, он нуждался в значительных обновлениях. В октябре 2022 года она продала обновленную усадьбу почти за двойную цену – 7,4 миллиона долларов.

Особняк в Теннесси: как он выглядит

Винтажный дом для отдыха, Малибу

В 2019 году Риз инвестировала 6,3 миллиона долларов в уникальный дом для отдыха под названием Zuma Farms.

Поместье 1950-х годов описывается как "редкий, очень частный оазис" в предгорье над пляжем Зума в Малибу - идеальное место для тихого отдыха у океана.

Риз сохранила аутентичный стиль: деревянные балки на потолке, камин из кирпича и большие окна с видом на зеленый двор. В 2023 году она выставила дом на продажу за 8 миллионов долларов вместе с винтажным трейлером на заднем дворе.

Дом в Малибу: какой он

Дом в районе Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес

Поклонники Риз хорошо знают ее просторный дом в Пасифик-Палисейдс, который она приобрела в 2014 году за 12,7 миллиона долларов.

Актриса регулярно делилась фото с белой кухни или синих входных дверей, возле которых позировала в стильных образах. И, как ожидаемо, дом украшен сотнями книг, среди которых – целая книжная стена с ее любимыми произведениями.

Не выставляя дом на рынок, Риз продала его в апреле 2020 года за 17 миллионов долларов.

Кухня в поместье в Пасифик-Палисейдс: смотрите фото

Особняк в Брентвуде

В 2020 году Риз приобрела особняк в английском стиле, построенный в 1993 году. Интерьеры имеют гораздо более старинный вид. Особенно отличаются темные деревянные полы, массивные балки, библиотека с деревянными панелями, лестница из белого дуба и французские двери, ведущие к лесистому участку.

Дом спрятан глубоко в каньоне среди деревьев – настоящий частный приют, который кажется далеким от суеты залива Сан-Франциско.

Особняк в Брентвуде: какой он внутри