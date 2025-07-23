"Разжег" дискуссию и разделил мнения дизайнеров: противоречивый декор каминной полки Евы Мендес

Уместно ли зеркало над камином? Этот вопрос вызывает жаркие дискуссии среди дизайнеров интерьера, и единого ответа, кажется, не существует.

Так, мнения дизайнеров относительно декора каминной полки актрисы Евы Мендес разделились. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как выглядит декор каминной полки Евы Мендес?

Недавно актриса Ева Мендес поделилась в инстаграме своим дизайном каминной полки, который вызвал новую волну дебатов. Ее выбор – большое прямоугольное зеркало над камином из белого мрамора, которое отражает картины, белые стены и карниз в задней части гостиной.

Мнения дизайнеров относительно такого решения разделились: одни считают его классическим и универсальным, другие – отвлекающим от главного элемента.

Кэти Куо, известный дизайнер из Нью-Йорка, поддерживает идею Мендес и отмечает, что зеркало над камином – это проверенный временем выбор, который добавляет шика любому пространству. Оно отражает свет, делая комнату просторнее и светлее, а также открывает множество возможностей для стилизации.

Зато Паулина Хоспод, эксперт из нью-йоркского агентства AhA! Interiors, выражает другое мнение.

По ее словам, камин сам по себе является центральным элементом интерьера. Она считает, что его лучше подчеркивать изысканной полкой или оригинальной облицовкой из камня, или плитки.

По ее мнению, зеркало может создавать визуальный шум, отвлекая внимание от камина, "загромождая" пространство.