Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие цвета выбрать для кухни вместо серого?

Шалфейный оттенок становится фаворитом дизайнеров, которые ищут замену серым стенам. Этот спокойный и универсальный цвет гармонично сочетается с деревянными текстурами или металлами. Выбирайте приглушенный тон шалфея, чтобы создать уютную атмосферу без чрезмерной яркости.

Землистые розовые оттенки – это отличный способ добавить кухне тепла и мягкости. Такие цвета, как бледно-розовый, не только соответствуют современным трендам, но и создают уютную альтернативу холодным серым тонам, придавая пространству изысканности и комфорта.



Бледно-розовый – идеальный цвет для кухни / Фото deVOL Kitchens

Светло-голубые стены – это смелый, но удачный выбор для кухни. Они делают пространство светлее и визуально просторнее, добавляя нотку свежести. Легкий голубой оттенок сохраняет баланс между нейтральностью и выразительностью, позволяя вашей кухне выглядеть современно и интересно.