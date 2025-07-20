Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Business Insider.

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Чего богатые люди никогда не имеют в домах?

Чрезмерно трендовый декор

Роскошный интерьер избегает мимолетных модных тенденций, которые могут быстро потерять актуальность. Дорогой вид дома отдает предпочтение вневременным элементам: нейтральным цветам, элегантным формам мебели и высококачественным материалам, таким как дерево, мрамор или кожа.

Модные детали лучше использовать только как акценты – например, стильные подушки или современные светильники. Это позволяет легко обновлять декор, когда тренды меняются, сохраняя общую элегантность пространства.

Беспорядок и захламленность

Беспорядок разрушает ощущение пространства и чистоты, которое является основой роскошного дома. Чтобы этого избежать, дизайнер советует оформлять поверхности, такие как журнальные столики или полки, минималистично. Можно использовать несколько изысканных элементов: элегантную вазу, скульптурный декор или тщательно подобранную коллекцию книг. Такой подход создает ухоженный вид без чрезмерной перегруженности.

Искусственные растения

Низкокачественные искусственные растения могут разрушить даже самый изысканный дизайн. Зато состоятельные люди выбирают живую зелень, например, неприхотливые оливковые деревья или фикусы, которые добавляют свежести пространства.

Произведения искусства массового производства

Шаблонные принты или серийные картины делают дом безликим. Лучше выбрать нестандартные картины или семейные фотографии в элегантных рамках.

Устаревшая или низкокачественная фурнитура

Мелочи, например ручки шкафов или ящиков, имеют большое значение для общей эстетики. Дизайнер рекомендует изысканные варианты из полированного никеля, латуни или матового черного цвета, чтобы добавить пространству изящества.

Видимые провода и кабели

Ничто так не портит впечатление от гармоничного интерьера, как неопрятные провода. Скрытый вид техники поддерживает чистый, обтекаемый вид, который подчеркивает общую изысканность дома.

Некачественные оконные покрытия

Плохо подобранные шторы или жалюзи могут испортить весь вид. Тщательно подобранные оконные отделки могут изменить и улучшить внешний вид дома.