Креатив по-домашнему: как выглядит спальня Евгения Клопотенко

Самый известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко живет в центре Киева. Ресторатор арендует квартиру за 42 тысячи гривен.

Для проекта "По хатам" Клопотенко провел экскурсию по собственному дому. В частности, шеф-повар продемонстрировал свою спальню, передает 24 Канал.

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Спальня Евгения Клопотенко

Спальная комната Клопотенко – просторная и светлая с элементами классического и современного стиля. Стены – молочного цвета, гладкие, без лишнего декора, что делает пространство чистым и открытым. Пол – паркетный с геометрическим орнаментом, что придает помещению изысканности.

Вдоль одной из стен размещен огромный белый шкаф-купе с раздвижными дверями, где повар хранит свой гардероб. По центру комнаты – большая кровать. Изголовье - мягкое, белое, обитое, что создает ощущение комфорта и уюта.

Справа от входа расположен небольшой черный стол, а на нем стоит телевизор. Рядом – стул в классическом стиле.

Спальня повара / Скриншот

Освещение обеспечивает люстра – белая с элементами хрусталя. Естественный свет проникает в комнату также из двух окон, которые не закрыты шторами.

Возле окна расположен силовой тренажер. Также там рядом есть складной стол, серое кресло-глайдер и дополнительное классическое кресло. Они вместе образуют рабочую зону.

В общем интерьер – уникальный микс уютной спальни, домашней студии и тренажерного зала.

Атмосфера в спальне Евгения непринужденная, креативная и живая, без чрезмерного пафоса, но с ощущением продуманности.