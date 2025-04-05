Дизайнерский элемент, из-за которого ваша маленькая ванная кажется еще теснее

Даже самые маленькие детали могут делать маленькую ванную еще теснее. Поэтому надо тщательно подбирать декоративные элементы и цветовую палитру для этого пространства. Эксперты предостерегают от использования массивной латунной фурнитуры, которая занимает много места.

Фурнитуру в ванной комнате легко не заметить или не задумываться над тем, как она вписывается в общее пространство. Соблазн выбрать вещи с роскошным декором или большие держатели для полотенец может быть большим, но такие элементы занимают больше места и привлекают больше внимания, чем простые минималистичные варианты, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Что использовать в ванной вместо массивной латунной фурнитуры

Поэтому, независимо от того, завершаете ли вы оформление ванной комнаты, или только начинаете, хорошо подумайте, прежде чем устанавливать массивную фурнитуру. Если ваша цель – сделать ванную комнату просторной и создать уютную атмосферу, выбирайте минималистичные предметы в светлых тонах.

Если вы сомневаетесь относительно покрытия, возможно, лучше вообще отказаться от латунной фурнитуры. Вместо нее используйте стильные аксессуары с белыми или светлыми покрытиями, которые помогут визуально увеличить ванную комнату, ведь светлые цвета лучше отражают свет. Меньше контраста также делает пространство более гармоничным, что создает эффект большей площади. Кроме того, нейтральные покрытия, такие как нержавеющая сталь и хром, хорошо сочетаются с другими элементами декора, делая их более универсальным выбором.

Кроме цвета, стоит пересмотреть дизайн, например, открытые трубы. Хотя открытые коммуникации могут создавать интересный акцент, они также добавляют ощущение беспорядка. Открытая сантехника означает, что нет шкафчиков, которые бы скрывали трубы, а значит, у вас меньше места для хранения вещей, а избыток предметов сделает пространство визуально меньше. Даже если вы не планировали устанавливать шкаф в этом месте, трубы могут занимать пространство, где можно было бы поставить корзину для белья, вешалку для полотенец или другие аксессуары. В небольшом помещении важен каждый сантиметр, и вы не хотите тратить его впустую. Если вам очень нравится стиль открытых труб, лучше применить его в душевой зоне, но перед этим взвесьте все плюсы и минусы.

Выбирайте для ванны аксессуары со светлым покрытием / Фото Evgeniy Vasilev / Shutterstock

Как визуально увеличить ванную комнату

Если вы обожаете латунную фурнитуру и открытую сантехнику и не хотите от них отказываться, подумайте о других способах сбалансировать пространство и сделать его визуально больше. Главная цель – уменьшить ощущение загроможденности. Сначала организуйте и, по возможности, спрячьте все туалетные принадлежности. Когда пространство станет опрятным, можно уменьшить визуальный шум, выбирая элементы с четкими линиями, например, большие однотонные плитки. Используйте приглушенные цвета, чтобы сделать ванную комнату менее контрастной и подчеркнуть ключевые элементы дизайна.

Если в вашей ванной комнате есть шторка для душа, она обычно является одним из самых заметных элементов интерьера. Выберите светлую завесу для легкого и воздушного вида.