Фурнітуру у ванній кімнаті легко не помітити або не замислюватися над тим, як вона вписується в загальний простір. Спокуса вибрати речі з розкішним декором чи великі тримачі для рушників може бути великою, але такі елементи займають більше місця та привертають більше уваги, ніж прості мінімалістичні варіанти, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Що використовувати у ванній замість масивної латунної фурнітури

Тому, незалежно від того, чи завершуєте ви оформлення ванної кімнати, чи тільки розпочинаєте, добре подумайте, перш ніж встановлювати масивну фурнітуру. Якщо ваша мета – зробити ванну кімнату просторішою та створити затишну атмосферу, вибирайте мінімалістичніші предмети у світлих тонах.

Якщо ви сумніваєтесь щодо покриття, можливо, краще взагалі відмовитися від латунної фурнітури. Замість неї використовуйте стильні аксесуари з білими або світлими покриттями, які допоможуть візуально збільшити ванну кімнату, адже світлі кольори краще відбивають світло. Менше контрасту також робить простір більш гармонійним, що створює ефект більшої площі. Крім того, нейтральні покриття, такі як нержавіюча сталь і хром, добре поєднуються з іншими елементами декору, роблячи їх більш універсальним вибором.

Окрім кольору, варто переглянути дизайн, наприклад, відкриті труби. Хоча відкриті комунікації можуть створювати цікавий акцент, вони також додають відчуття безладу. Відкрита сантехніка означає, що немає шафок, які б приховували труби, а отже, у вас менше місця для зберігання речей, а надлишок предметів зробить простір візуально меншим. Навіть якщо ви не планували встановлювати шафу в цьому місці, труби можуть займати простір, де можна було б поставити кошик для білизни, вішалку для рушників або інші аксесуари. У невеликому приміщенні важливий кожен сантиметр, і ви не хочете марнувати його. Якщо вам дуже подобається стиль відкритих труб, краще застосувати його в душовій зоні, але перед цим зважте всі плюси та мінуси.

Обирайте для ванни аксесуари зі світлим покриттям / Фото Evgeniy Vasilev / Shutterstock

Як візуально збільшити ванну кімнату

Якщо ви обожнюєте латунну фурнітуру та відкриту сантехніку й не хочете від них відмовлятися, подумайте про інші способи збалансувати простір і зробити його візуально більшим. Головна мета – зменшити відчуття захаращеності. Спочатку організуйте та, за можливості, приховайте всі туалетні приналежності. Коли простір стане охайним, можна зменшити візуальний шум, вибираючи елементи з чіткими лініями, наприклад, великі однотонні плитки. Використовуйте приглушені кольори, щоб зробити ванну кімнату менш контрастною та підкреслити ключові елементи дизайну.

Якщо у вашій ванній кімнаті є шторка для душу, вона зазвичай є одним із найпомітніших елементів інтер'єру. Виберіть світлу завісу для легкого та повітряного вигляду.