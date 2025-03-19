Это худшие места: где никогда нельзя ставить чайник на кухне

Многие просто не могут представить свое утро без ароматного кофе или ароматного чая. Однако, готовя любимый напиток, многие владельцы домов непреднамеренно ставят под угрозу свою безопасность, размещая чайник неправильно.

Поэтому важно, чтобы каждый знал о худших местах для размещения чайника на кухне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Где не следует размещать чайник

Размещая такие приборы, как чайники, на кухне, важно учитывать несколько моментов, в частности безопасность, функциональность и особые условия пространства. Это важно, чтобы обеспечить хорошо организованную и безопасную кухонную среду.

Возле стены. Нельзя ставить чайник у задней стенки кухонной стойки, ведь именно так многие домовладельцы пытаются сделать кухню менее загроможденной.

На самом деле чайник у стены – одно из худших мест для него, особенно если у вас окрашенные стены. Длительное воздействие пара и влаги может привести к повреждению краски, особенно если краска не предназначена специально для мест с высоким содержанием влаги. Если вы планируете поставить этот прибор у стены, стоит использовать влагостойкую или специальную краску для кухни/ванной.

Под верхними кухонными шкафами. Желательно держать чайник подальше от кухонных шкафов, если вы не хотите, чтобы они были деформированы или покрыты плесенью.

Многие ставят чайник под верхний шкаф, однако не задумываются, что это может нанести непоправимый вред кухне. Пар и тепло, которые выделяются во время кипячения чайника, могут не только вызвать повреждение поверхности, например, обесцвечивание и ожог паром, но также могут ослабить древесину.



Не стоит ставить чайник под кухонными шкафчиками / Фото Unsplash (René Porter)

Возле раковины. Никогда нельзя ставить чайник рядом с раковиной или другим источником воды.

Люди довольно часто ставят чайник у раковины для удобства быстрого наполнения. Однако держать чайник подальше от источников воды необходимо для обеспечения безопасности. Если электрические компоненты чайника контактируют с водой, это может создать опасность поражения электрическим током.

Однако это еще не все. Если вилка, розетка или шнур вашего чайника намокнут, это может вызвать короткое замыкание, что приведет к течению тока в неправильном направлении, что может привести к неисправности, повреждения прибора или даже пожара.

Возле растений. Многие домовладельцы любят размещать растения на кухне. Однако растения лучше держать как можно дальше от чайника. Чрезмерное воздействие пара и воды из чайника может привести к накоплению влаги на листьях и перенасыщенной почве, что может привести к таким проблемам, как гниение, грибковые инфекции и даже гибель растения.

Напомним, что специалисты рассказывали о ряде вещей, которые ни в коем случае не стоит размещать на маленькой кухне, если вы хотите, чтобы она была функциональной и эстетической. Они рекомендуют избегать определенных элементов на маленьких кухнях, чтобы достичь оптимального баланса между практической, уютной и комфортной атмосферой.