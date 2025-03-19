Тому важливо, щоб кожен знав про найгірші місця для розміщення чайника на кухні. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Де не слід розміщувати чайник

Розміщуючи такі прилади, як чайники, на кухні, важливо враховувати декілька моментів, зокрема безпеку, функціональність і особливі умови простору. Це важливо, щоб забезпечити добре організоване та безпечне кухонне середовище.

Біля стіни. Не можна ставити чайник біля задньої стінки кухонної стійки, адже саме так багато домовласників намагається зробити кухню менш захаращеною.

Насправді чайник біля стіни – одне з найгірших місць для нього, особливо якщо у вас пофарбовані стіни. Тривалий вплив пари та вологи може призвести до пошкодження фарби, особливо якщо фарба не призначена спеціально для місць з високим вмістом вологи. Якщо ви плануєте поставити цей прилад біля стіни, варто використовувати вологостійку або спеціальну фарбу для кухні/ванної.

Під верхніми кухонними шафами. Бажано тримати чайник подалі від кухонних шаф, якщо ви не хочете, щоб вони були деформовані або вкриті пліснявою.

Чимало людей ставлять чайник під верхню шафу, проте не задумуються, що це може завдати непоправної шкоди кухні. Пара та тепло, які виділяються під час кип’ятіння чайника, можуть не лише спричинити пошкодження поверхні, наприклад, знебарвлення та опік парою, але також можуть послабити деревину.



Не варто ставити чайник під кухонними шафками / Фото Unsplash (René Porter)

Біля раковини. Ніколи не можна ставити чайник поруч з раковиною або іншим джерелом води.

Люди доволі часто ставлять чайник біля раковини для зручності швидкого наповнення. Однак тримати чайник подалі від джерел води необхідно для забезпечення безпеки. Якщо електричні компоненти чайника контактують з водою, це може створити небезпеку ураження електричним струмом.

Проте це ще не все. Якщо вилка, розетка чи шнур вашого чайника намокнуть, це може спричинити коротке замикання, що призведе до течії струму в неправильному напрямку, що може спричинити несправності, пошкодження приладу або навіть пожежі.

Біля рослин. Багато домовласників люблять розміщувати рослини на кухні. Проте рослини краще тримати якомога далі від чайника. Надмірний вплив пари та води з чайника може спричинити накопичення вологи на листі та перенасиченому ґрунті, що може призвести до таких проблем, як гниття, грибкові інфекції та навіть загибель рослини.

Нагадаємо, що фахівці розповідали про низку речей, які ні в якому разі не варто розміщувати на маленькій кухні, якщо ви хочете, щоб вона була функціональною та естетичною. Вони рекомендують уникати певних елементів на маленьких кухнях, щоб досягти оптимального балансу між практичною, затишною та комфортною атмосферою.