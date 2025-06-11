5 спален, бассейн и розарии: как выглядит дом, где жила легендарная Одри Хепберн

Дом в районе Брентвуд, построенный в 1930-х годах, который в свое время арендовала звезда кино Одри Хепберн, снова появился на рынке впервые за три десятилетия. Он выставлен на продажу за 10,895 миллиона долларов.

Точная дата, когда Хепберн там жила, не установлена. Вероятно, это где-то 1957 год, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри дом, где жила Одри

Построенный в 1939 году, дом площадью 6 000 квадратных футов выполнен в стиле георгианской архитектуры. Хотя в течение десятилетий владельцы вносили некоторые изменения, они сохранили исторический характер здания

Среди изменений – новый главный люкс на втором этаже с отдельными ванными комнатами, гардеробными и зонами для переодевания. Также были обновлены кухня и прачечная, удалена старая кладовая и комнаты для прислуги.

Фасад дома на Элкинс-роуд украшает крытое крыльцо в южном стиле, которое выполняет роль большой зоны для отдыха на открытом воздухе. Здесь есть камин и вмонтированные потолочные обогреватели на случай прохладных вечеров. Рядом – мини-поле для гольфа. Над крыльцом – балкон, который тянется вдоль всего фасада.

В доме 5 спален и 6 с половиной ванных комнат, а также деревянная библиотека с камином и оранжерея в стиле Палм-Бич – с полом в зелено-белую клетку, встроенным баром и французской дверью, ведущей на балкон.

На территории дома есть высокие живые изгороди и розарии, а ниже от бассейна – лестница, ведущая в затененный деревьями уголок с дорожками, которые выводят на улицу.

Дом, где жила легендарная Хепберн / Фото Simon Berlyn for Sotheby's International Realty