Уют в сочетании со стилем: как выглядит квартира Тимура и Инны Мирошниченко

Супруги Тимур и Инна Мирошниченко являются настоящим примером для подражания. Звездный ведущий и известная юристка воспитывают двух биологических и двух приемных детей. При этом, живут они не в большом доме, а в столичной квартире.

В квартире Мирошниченков есть несколько комнат и просторная кухня-студия, в которой большая семья проводит больше всего времени. Об интерьере в квартире Мирошниченко рассказывает 24 Канал.

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Особенность интерьера квартиры Мирошниченков

С первого взгляда становится понятно, что над интерьером квартиры Мирошниченков работал дизайнер. То, как цвета и детали в каждой отдельной комнате дополняют общий интерьер и образуют единую схему – просто поражает. Заметно, что основной задачей во время ремонта было создание уютного, функционального и вневременного интерьера.

Кухня-студия в квартире визуально разделена на две зоны благодаря полу. В зоне кухни на пол положили серую плитку, а в гостиной – деревянный ламинат. Благодаря такому дизайнерскому решению удалось визуально разбавить интерьер.



Кухня-студия в квартире Мирошниченков / Скриншот из видео

Сама кухня состоит из двух цветов – белого (который является основным) и темно-зеленого, а дополняет ее черная фурнитура. Верхние фасады, кроме насыщенного цвета, отличаются рифленой структурой. Благодаря этому кухня получила интересный акцент.

В комнате есть многослойное освещение и даже светодиодная подсветка на плинтусах. Это добавляет пространству уюта и позволяет создать разную атмосферу.



Кухня Мирошниченков / Скриншот из видео

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На одной из стен все место занимает шкаф с открытыми полками. В нем семья хранит семейные фото, книги, награды, цветы и другие декорации.

Мирошниченки решили не оставлять простую стену сзади телевизора, а задекорировали ее деревянными панелями. Под телевизором расположили подвесную белую тумбу.

Смотрите видео из гостиной Мирошниченков:

По всей квартире повторяются деревянные и зеленые детали. Например, в кухне-студии зеленую кухню дополняет мягкий зеленый диван. В спальне – мягкое зеленое изголовье кровати дополнено деревянной плитой. Межкомнатные двери в квартире – деревянные.



Спальня в квартире большой семьи / Скриншот из видео

В коридоре расположен шкаф с зеркальными дверцами, что не только эстетично, но и удобно. Это визуально увеличивает пространство и позволяет использовать его с пользой. Кроме того, в квартире есть детские комнаты, которые имеют свой особый интерьер.

Квартира Мирошниченков является примером сдержанного, стильного и вневременного интерьера. Зеленый цвет и дерево никогда не выйдут из моды, ведь они повторяют природные оттенки. Кстати, вид из окна в гостиной супругов открывается на парк.