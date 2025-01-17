Блейк Лайвли использовала дома противоречивую технику дизайна: удался ли эксперимент

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продемонстрировали, как можно комбинировать различные узоры в собственной квартире в Нью-Йорке. Дизайнеры оценили, оправдан ли риск, на который пошли супруги актеры.

Эксперты с осторожностью рассматривают смешивание узоров. Впрочем, в случае если она выполнена правильно, эта рискованная техника дизайна добавляет максималистического шарма даже самым маленьким пространствам, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем уникальность гостиной актеров

Блейк и Райан выбрали для текстурированной гостиной темный цветочный диван, изящное ковровое покрытие и обитые стулья, контрастирующие со светлой мебелью.

Выбрав мебель похожих оттенков, они сохранили бесшовную цветовую схему, что чувствуется целостно, несмотря на эклектические нотки.

Это напоминает нам, что использование текстур в интерьере не обязательно должно быть скучным – стоит приобрести тот антикварный стул или ярко расписанный ковер и оживить их вместе с другими элементами в пространстве.

Как выглядит гостиная звезд: смотрите фото

Дизайнер Мэтью Уильямсон советует следовать примеру Блейк и Райана, отдавая предпочтение ковру с узорами, который задаст тон остальной мебели с узорами.

По его словам, лучшее место, с которого стоит начать внесение цветов и узоров в пространство, – это пол. Хороший ковер подскажет вам дизайнерские решения для остальных комнат.