Не хуже дизайнера: как стильно оформить гостиную самому

Гостиная – это сердце дома, место, где мы проводим время с семьей, принимаем гостей и отдыхаем после насыщенного дня. Именно поэтому важно оформить ее так, чтобы пространство было не только уютным и функциональным, но и отражало ваш стиль и образ жизни.

Профессиональные дизайнеры рассказали, как самостоятельно превратить гостиную в стильное и гармоничное пространство, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Как обустроить гостиную

Прежде чем принимать важные решения, нужно измерить площадь комнаты.

Правильные замеры помогут подобрать ковер, мебель и шторы нужного размера.

Подумайте, как вы хотите использовать гостиную. Это поможет принять правильные дизайнерские решения. Будьте честными с собой – комната должна отражать ваш стиль жизни. Если у вас есть дети, не стоит ставить стеклянный столик или много торшеров. Лучше – деревянный стол и настенные светильники.

Определите общий стиль до выбора мебели или создания мудборда. Например, вам нравится современная фермерская эстетика или что-то романтическое. Не обязательно строго придерживаться одного стиля, но общая концепция поможет в выборе. Собирайте вдохновение из книг, Pinterest или журналов.

Соберите изображения вещей, которые хотите использовать, на одном коллажеі. Это позволит оценить, как элементы взаимодействуют между собой. Так вы вовремя увидите ошибки – например, что у вас слишком много мебели с одинаковыми ножками или что узоры не сочетаются.

Гармоничная палитра упрощает выбор мебели и текстиля. Например, нейтральные оттенки с акцентами синего создают целостность – от книжных полок до декоративных подушек.

Начните с крупных предметов, таких как диван или ковер. Не спешите покупать все сразу – можно растянуть покупки во времени.

Мебель должна сочетаться, но не быть одинаковой. Забудьте о полных наборах. Каждый элемент должен иметь индивидуальность, но быть частью общего образа.

После размещения мебели измерьте, какой должен быть ковер – по меньшей мере передние ножки мебели должны стоять на нем. Старайтесь избегать слишком больших или маленьких ковров.

Декорируйте поверхности в гостиной / Фото Bespoke Only

Оцените горизонтальные поверхности и определите, где можно добавить декор и создать привлекательные визуальные композиции или стильные акценты. В этой гостиной на фото из-за большого каменного камина и многочисленных окон не так много места для настенного декора, но это вовсе не означает, что она лишена стиля.

От деревенской вазы на журнальном столике и обнаженных веток, выходящих за его пределы, до книг на столе и деревянной миски, от картины до аккуратно расставленных свечей на каминной полке – эта гостиная демонстрирует, как элементы декора могут быть вдумчиво размещены по всему пространству.

Даже в нейтральном интерьере различные текстуры – это ключ различные текстуры – это ключ к уюту: шторы, пледы, подушки, ворсистые ковры, дерево, текстиль – все это добавляет глубины.

Оцените, сколько у вас есть свободного места на стенах, и определите, где можно добавить отдельные произведения искусства или зеркала, небольшие композиции из рамок или даже полноценные галереи. Декор стен является чрезвычайно важным, он выполняет роль "ювелирных украшений для комнаты". Эти элементы придают пространству ту финальную нотку элегантности.

Комнатные растения – простой и недорогой способ оживить комнату. Растения добавляют жизни без больших затрат. Особенно это актуально для арендованных квартир.

В малых пространствах важно, чтобы вещи были функциональны.

Например, пуфы могут быть как подставкой для ног, так и местом для сидения или столиком с подносом.

Освещение – финальный штрих. Комбинируйте общий, акцентный и функциональный свет: люстры, торшеры, бра. Это сделает комнату удобной и уютной.