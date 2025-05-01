Професійні дизайнери розповіли, як самостійно перетворити вітальню на стильний та гармонійний простір, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

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Як облаштувати вітальню

Перш ніж ухвалювати важливі рішення, потрібно виміряти площу кімнати.

Правильні виміри допоможуть підібрати килим, меблі та штори потрібного розміру.

Подумайте, як ви хочете використовувати вітальню. Це допоможе ухвалити правильні дизайнерські рішення. Будьте чесними із собою – кімната має відображати ваш стиль життя. Якщо у вас є діти, не варто ставити скляний столик або багато торшерів. Краще – дерев'яний стіл і настінні світильники.

Визначте загальний стиль до вибору меблів або створення мудборду. Наприклад, вам подобається сучасна фермерська естетика чи щось романтичне. Не обов'язково суворо дотримуватись одного стилю, але загальна концепція допоможе у виборі. Збирайте натхнення з книг, Pinterest або журналів.

Зберіть зображення речей, які хочете використати, на одному колажі. Це дозволить оцінити, як елементи взаємодіють між собою. Так ви вчасно побачите помилки – наприклад, що у вас занадто багато меблів з однаковими ніжками або що візерунки не поєднуються.

Гармонійна палітра спрощує вибір меблів і текстилю. Наприклад, нейтральні відтінки з акцентами синього створюють цілісність – від книжкових полиць до декоративних подушок.

Почніть із великих предметів, таких як диван чи килим. Не поспішайте купувати все одразу – можна розтягнути покупки в часі.

Меблі мають поєднуватись, але не бути однаковими. Забудьте про повні набори. Кожен елемент повинен мати індивідуальність, але бути частиною загального образу.

Після розміщення меблів виміряйте, який має бути килим – щонайменше передні ніжки меблів мають стояти на ньому. Намагайтеся уникати надто великих або маленьких килимів.

Декоруйте поверхні у вітальні / Фото Bespoke Only

Оцініть горизонтальні поверхні та визначте, де можна додати декор і створити привабливі візуальні композиції або стильні акценти. У цій вітальні на фото через великий кам'яний камін і численні вікна не так багато місця для настінного декору, але це зовсім не означає, що вона позбавлена стилю.

Від сільської вази на журнальному столику й оголених гілок, що виходять за його межі, до книжок на столі та дерев'яної миски, від картини до акуратно розставлених свічок на камінній полиці – ця вітальня демонструє, як елементи декору можуть бути вдумливо розміщені по всьому простору.

Навіть у нейтральному інтер'єрі різні текстури – це ключ до затишку: штори, пледи, подушки, ворсисті килими, дерево, текстиль – усе це додає глибини.

Оцініть, скільки у вас є вільного місця на стінах, і визначте, де можна додати окремі витвори мистецтва або дзеркала, невеликі композиції з рамок чи навіть повноцінні галереї. Декор стін є надзвичайно важливим, він виконує роль "ювелірних прикрас для кімнати". Ці елементи додають простору ту фінальну нотку елегантності.

Кімнатні рослини – простий і недорогий спосіб оживити кімнату. Рослини додають життя без великих витрат. Особливо це актуально для орендованих квартир.

У малих просторах важливо, щоб речі були функціональні.

Наприклад, пуфи можуть бути як підставкою для ніг, так і місцем для сидіння чи столиком з підносом.

Освітлення – фінальний штрих. Комбінуйте загальне, акцентне та функціональне світло: люстри, торшери, бра. Це зробить кімнату зручною та затишною.