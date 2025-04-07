Гостиная Клаудии Шиффер – сочетание простоты и стиля

Клаудия Шиффер создает изысканную минималистичную гостиную. Дизайнеры называют ее стиль "вневременным" и простым в воспроизведении.

Жилое пространство модели в скандинавском стиле выходит за пределы трендов благодаря нейтральной цветовой палитре и использованию текстур, что, по мнению экспертов, делает интерьер актуальным в любые времена, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Изысканная простота: секрет гостиной Клаудии Шиффер

Нет ничего лучше, чем простая, но изящная гостиная. Эксперименты с трендами могут добавить пространству индивидуальности, но инвестирование в качественные базовые элементы – это беспроигрышный вариант.

Именно такой подход использовала Клаудия Шиффер. Недавно модель и актриса поделилась в Instagram фото своей гостиной в скандинавском стиле. Звезда соединила кресло из овечьей шерсти кремового оттенка с марокканским ковром с глубокой фактурой. Эти элементы дополнены натуральным деревом в виде элегантной медиаконсоли и бокового столика-табурета.

Как выглядит гостиная Клаудии Шиффер: смотрите фото

Сочетание различных текстур и материалов создает визуальный интерес. Между тем классическая комбинация белого и древесины – это стильное решение, которое не теряет актуальности благодаря своей универсальности.

Деревянные акценты привносят природу в дом, добавляя текстуры и глубины белым стенам или мебели. Это создает ощущение спокойствия и гармонии. Белый цвет, в свою очередь, подчеркивает простоту и чистоту, позволяя красоте древесины быть в центре внимания.

В то же время использование текстурированных элементов помогает создать выразительный интерьер даже в пределах бело-деревянной палитры.

Для того, чтобы разнообразить пространство в белом и деревянном оформлении, дизайнеры советуют добавить текстурные элементы, такие как плетеные корзины, льняной текстиль или меховые покрывала. Эти детали придают интерьеру тепла и делают его более динамичным и уютным.