Гостиная гениального Стинга: дизайнеры в восторге от техники декора, которую выбрал певец

Стинг – обладатель десятка самых престижных наград в музыке. Свой талант британская рок-звезда проявила и в оформлении домашнего пространства.

Пентхаус Стинга имеет все признаки классического роскошного нью-йоркского дома, начиная с нейтральной гостиной, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность гостиной Стинга

Гостиная певца – настоящий мастер-класс по земным нейтральным цветам, от белой основы до серой и кремовой мягкой мебели, что создают идеальный холст для экспериментов с более смелыми цветами. В случае со Стингом эти цвета воплощаются в красных пуфах и горчичном кожаном кресле. Нейтральные оттенки служат отличной основой для акцентных элементов.

Как выглядит гостиная Стинга / Фото Instagram певца

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Дизайнеры увлечены техникой Стинга.

Если вы хотите добавить в ваше пространство мебель смелых цветов, создайте для них нейтральный фон. Минималистичный интерьер имеет чистые линии, мягкие текстуры и сдержанную цветовую палитру, которая делает его подходящей средой для демонстрации акцентного элемента. Смелая мебель должна дополнять пространство, а не конкурировать с ним,

– объясняет эксперт по дизайну Джоди Петтерман.

Специалист рассказала, что ей нравится сочетать ярко-бирюзовый бархатный диван с мягким бежевым ковром, светлыми теплыми стенами и нейтральными льняными шторами. Это позволяет яркому элементу выделяться, не делая пространство слишком "загруженным".

С нейтральными стенами, шторами и ковром гостиная Стинга в совершенстве реализует этот подход.