"Тихая роскошь" в гостиной Холли Берри: актриса выбрала абсолютно вневременной диван для дома

Американская актриса Холли Берри выбрала изысканный диван для своей гостиной. Этот оттенок считается вневременным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какой диван выбрала Холли Берри

Холли Берри выбрала белый диван как центральный элемент своей шикарной калифорнийской калифорнийской гостиной, где стены окрашены в похожий оттенок.

Конечно, всегда интересно наблюдать за новыми тенденциями в дизайне диванов. В этом году значительное внимание привлекли такие оттенки, как палево-оранжевый и фисташково-зеленый. Однако сдержанная элегантность дивана Холли Берри служит напоминанием о том, что определенные цвета неподвластны времени.

Каждая деталь ее белой гостиной является примером универсальности и стиля. Хотя концепция "тихой роскоши" не является чем-то новым, жилое пространство актрисы является ярким примером этой эстетики.

Дизайнеры отмечают, что люди выбирают белый цвет из-за его неизменной элегантности, которая обеспечивает идеальную основу для более ярких элементов в доме. По словам дизайнеров, нейтральный фон позволяет произведениям искусства, декоративным подушкам или яркому стулу создать выразительный образ, не требуя полного ремонта комнаты.