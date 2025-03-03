Дизайнерская студия поделилась инсайдами создания безупречного интерьера

Американская студия дизайна интерьера Hommeboys дала три ценных совета, благодаря которым можно создать уютное и стильное пространство. Эти инсайды пригодятся тем, кто планирует обновить свой интерьер.

Чтобы создать действительно актуальный и долговечный интерьер, стоит ознакомиться с модными тенденциями в этой сфере. Алекс Муттер-Роттмайер и Остин Керриер из Hommeboys рассказали, как создать безупречный интерьер.

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Три совета от студии дизайна

Важность текстуры

Текстурный дизайн может "оживить" пространство и добавить ему больше мягкости и тепла. Дизайнеры советуют сочетать разные текстуры, чтобы создать по-настоящему богатый интерьер.

Если ваш диван обит тканью, вроде льна или бархата, попробуйте добавить шерстяные подушки. Смешивание дерева, камня, ткани и металла – это простой способ создания безупречного сочетания текстур,

– сказали в Hommeboys.



Сочетание различных текстур в интерьере / Фото Адама Поттса

Использование пустых мест

Во время ремонта все сталкиваются с чистым полотном в интерьере. Некоторые, не зная, как его стилизовать, оставляют все, как есть. Однако такой интерьер не будет иметь продуманного вида. Дизайнеры обычно используют все пространство, чтобы создать совершенный интерьер.

Использование земляных цветов

В Hommeboys обожают насыщенные и капризные земляные цвета. Именно эти оттенки никогда не выходят из моды, а потому всегда будут иметь стильный вид в интерьере.

Во всех наших дизайнах мы действительно используем насыщенные, земляные цвета. Они заземляют и создают комфортную и уютную атмосферу. Мы хотим, чтобы интерьеры, которые мы создаем, вдохновляли на пребывание в них, а также улучшали впечатление от жизни наших клиентов. Яркие интерьеры не означают комфорт,

– отметили дизайнеры.



Коричневый цвет универсальный в интерьере / Фото Адама Поттса

Но одно из важнейших правил дизайна касается функциональности интерьера. Пространство должно быть не только красивым, но и удобным для своих хозяев. Алекс Муттер-Роттмайер и Остин Керриер уделяют этому особое внимание.